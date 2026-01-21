18+
Знакомое лицо: в Томске появились первые домофоны от «Ростелекома» с функцией распознавания лиц

Город, Ростелеком, Томские новости, интересные новости Томска домофон ИИ распознавание нейросети большой брат Знакомое лицо: в Томске появились первые домофоны от «Ростелекома» с функцией распознавания лиц

«Ростелеком» установил шесть умных домофонов с функцией распознавания лиц (Face Recognition) в одном из многоквартирных домов Томска по адресу: ул. 79‒й Гвардейской Дивизии, 24. Теперь жители 87 квартир могут открывать подъезд так же просто, как разблокировать смартфон — без ключей, без телефона, без ввода кода.

Камера на домофонной панели формирует математическую модель лица. Если цифровой профиль уже есть в базе данных, система подтверждает доступ, и дверь подъезда открывается автоматически. Весь процесс занимает не более трёх секунд.

— Несмотря на то, что дом относится ко вторичному рынку жилья, активная позиция ТСЖ по внедрению цифровых сервисов помогает нам сделать жизнь людей комфортнее и безопаснее. Жильцы уже оценили преимущества новой для Томска функции домофонов, особенно в эти морозы, когда отпала необходимость искать ключи, стоя на улице, — отметил директор Томского филиала «Ростелекома» Денис Кобзарь.

— Мы занимаемся внедрением цифровых решений в многоквартирные дома Томска с 2019 года. “Умный домофон” — часть платформы “Ростелеком Ключ”, в которую входят интеллектуальные шлагбаумы, счётчики и видеонаблюдение. Сервис постоянно развивается, и сейчас “Ростелеком” работает над возможностью оплаты коммунальных услуг и вызова мастера управляющей компании через наше единое мобильное приложение, — подчеркнула заместитель директора Томского филиала «Ростелекома» Оксана Болдова.

Подробную информацию о продуктах платформы «Ключ» можно узнать по телефону 8 800 301 05 50 или посмотреть на сайте компании.

