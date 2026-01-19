18+
От идеи до релиза: как создаются видеоигры в России

«Ростелеком» продолжает серию обучающих мероприятий в рамках творческого проекта «Вместе в цифровое будущее» и приглашает 21 января на вебинар «От идеи до релиза: как создаются видеоигры в России».

Онлайн-встреча организована для журналистов, блогеров и всех, кто хочет узнать из первых уст о процессе разработки популярных компьютерных игр.

Сегодня создание видеоигры — это сложный и многоэтапный процесс. Он включает в себя не только техническую разработку, но и творчество, маркетинг и взаимодействие с аудиторией. Как российские разработчики превращают идеи в успешные проекты? Какие инструменты и технологии используют? И какую роль в этом процессе играют крупные компании, такие как «Ростелеком»?

Не останется без внимания и тема поддержки разработчиков видеоигр. Спикеры подробно расскажут о способах поддержки и почему это необходимо делать.

Начало вебинара в 10:00 (время московское), подключение к платформе трансляции — с 9:45.

Продолжительность вебинара — до 2 часов. Вопросы спикерам можно будет задать в ходе вебинара в специальном чате платформы.

Спикеры:

Напоминаем, что заявки на конкурс «Вместе в цифровое будущее» принимаются до 28 февраля 2026 года. Участниками могут стать представители региональных медиа и блогосферы. Партнерами проекта выступают Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации, «Базис» — крупнейший российский разработчик ПО для управления динамической ИТ-инфраструктурой, Альянс по защите детей в цифровой среде.

