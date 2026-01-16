18+
Проект TV2media признали иноагентом

Город, События, Томские новости, томск тв2 новости иноагенты TV2media минюст что происходит интересное Проект TV2media признали иноагентом

Сегодня, 16 января, Министерство юстиции РФ включило в реестр иностранных агентов медиапроект TV2media, созданный бывшими сотрудниками Агентства новостей ТВ2 и независимой телекомпании ТВ2.

В сообщении ведомства говорится, что проект «принимал участие в создании и распространении для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иностранных агентов, а также участвовал в распространении сообщений и материалов организаций, включенных в перечень иностранных и международных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории Российской Федерации. Распространял недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти Российской Федерации решениях и проводимой ими политике, выступал против специальной военной операции на Украине».

Помимо TV2media, иноагентами сегодня признаны А.Ю. Дубнов, И.И. Курилла, О.В. Курносова, М.Е. Миронов, А.В. Табалов, а также проект «Люди Байкала».

Напомним, в 2015 году вещание телекомпании ТВ2 было отключено, что связывали с независимой редакционной политикой. Издание продолжило работу в интернете как агентство новостей, но и оно было заблокировано Роскомнадзором в марте 2022 года. Агентство как юрлицо в том же году было официально ликвидировано. Позже проект был возрожден в социальных сетях. Его ведут бывшие журналисты компании, которые находятся за пределами России.

