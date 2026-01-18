18+
Томичам расскажут «как печатать с нескольких досок» и не сойти с ума

Томичей приглашают на творческую встречу с художницей из Барнаула Мариной Демидовой «Цветная ксилография. Как печатать с нескольких досок и не сойти с ума». На встрече она расскажет о своем пути в печатной графике, об особенностях гравюры на дереве и о том, насколько сложно работать в технике цветной ксилографии.

Как сообщают организаторы, мероприятие пройдет в рамках выставки «Кабинет графики». Марина поделится тем, как она находила собственный язык в печатной графике и как формировались образы, материалы и технические приемы в ее работах.

Также художница расскажет о своем обучении в Новоалтайском художественном училище и Красноярском художественном институте, о том, как живописное образование повлияло на выбор работать с цветом в графике, и почему именно ксилография стала для нее основной формой художественного высказывания.

Отдельной темой встречи станет опыт работы на Челюскинской даче — особом пространстве для художников-графиков, которое оказало значительное влияние на творческое развитие и дало импульс к дальнейшим художественным исследованиям.

Мероприятие состоится 23 января в 18:30 в Кабинете Пушкинского на пр. Ленина, 34а. Вход бесплатный, по предварительной регистрации.

«Кабинет Пушкинского» — это посольство ГМИИ им. А.С. Пушкина в разных городах страны. Первое в России подобное пространство открылось в Научной библиотеке Томского государственного университета. Это одновременно тематический читальный зал и выставочное пространство для современных художников. Здесь регулярно проводятся бесплатные лекции на тему искусства со спикерами из разных уголков страны.

