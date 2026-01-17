При сильных морозах лучше воздержаться от крещенских купаний — томские врачи

17 января 2026 / Томский Обзор / Фото: Владимир Дударев, из архива издания

При сильных морозах врачи рекомендуют томичам воздержаться от крещенских купаний. Дело в том, что при погружении в воду и выходе из нее организм сталкивается с сильным перепадом температуры, из-за чего происходит спазм сосудов, что может спровоцировать развитие инфаркта и инсульта. О мерах предосторожности перед ежегодными крещенскими купаниями шла речь на пресс-конференции в медиацентре «РИА Томск».

По словам Елены Поспеловой, врача по общей гигиене Центра гигиены и эпидемиологии Томской области, чтобы избежать негативных последствий, необходимо входить в купель постепенно и осторожно, ни в коем случае нельзя нырять туда с головой и вперед, это может привести к потере сознания под водой. Врач отмечает, что особенно купания в этом году противопоказаны людям с хроническими заболеваниями и детям, а также тем, кто не закаливался в течение года.

— У нас в этом году непростая зима, и 19 января по-прежнему будет холодно. Это слишком большой стрессовый фактор для организма, который может повлиять потом на развитие заболеваний, а также спровоцировать рецидивы у хроников. Детям тоже не желательно погружаться в воду, тем более если до этого их не закаливали. Не надо этого делать, — предостерегла Елена Поспелова.

Схожие рекомендации дал томичам и заместитель руководителя управления Роспотребнадзора по Томской области Егор Медведь. Он отметил, что согласно многолетним наблюдениям в первые дни после крещенских купаний в больницах возрастает число пациентов, перенесших инфаркт и инсульт:

— Чаще люди пренебрегают советами, и особенно те лица, которые имеют хронические заболевания сердечно-сосудистой системы. После крещенских купаний у них происходит обострение заболевания. Поэтому увеличивается число людей, которые обращаются в лечебные учреждения. Это все закономерно. Помимо того, что происходит резкий спазм сосудов, часто такие граждане ещё принимают медицинские препараты. Конечно же, холодная вода, просто усугубляет их состояние здоровья, — подчеркнул Егор Медведь.

Настоятель Воскресенской церкви Томска, иерей Дионисий Мелентьев отметил, что популярность крещенских купаний связана с тягой людей к экстриму, но этот испытание подходит не для всех:

— Купания для здоровых людей — это хорошее испытание их духовного состояния. Возможность как-то проявить себя, проявить свое внутреннее горение духа. Хотя эта традиция довольно поздняя. Если вспомнить даже XIX век, в Томске выходили из Богоявленского собора к близлежащему берегу Томи — там освящалась вода, но традиции окунаться не было повсеместной, только единицы тогда делали это, — сообщил Дионисий Мелентьев.

Тем, кто все же решился пройти крещенский обряд, врачи напоминают, что после выхода из воды нужно обязательно обтереться полотенцем, переодеться в сухую тёплую одежду, выпить горячего чая. Желательно, чтобы в этот момент с вами был человек, который в случае чего поможет. Категорически запрещается употреблять алкоголь до или после погружения, потому что он провоцирует расширение сосудов. При появлении каких-либо беспокоящих симптомов уже дома необходимо вызывать Скорую помощь.

