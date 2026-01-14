Сибиряки позвонили Деду Морозу по бесплатной горячей линии свыше 32 тысяч раз

14 января 2026 / Пресс-служба Томского филиала ПАО «Ростелеком» / Фото: Пресс-служба Томского филиала ПАО «Ростелеком»

В течение десяти предпраздничных новогодних дней сибиряки позвонили Деду Морозу в его резиденцию в Великом Устюге по бесплатной горячей линии свыше 32 тыс. раз. В целом по России эта цифра достигла 242 тысяч звонков.

Как сообщает пресс-служба одного из организаторов акции ПАО «Ростелеком», во время звонков дети разгадывали новогодние загадки, рассказывали о подарках, которые бы хотели получить на Новый год, и оставляли пожелания Деду Морозу и Снегурочке. Например, четырехлетняя Инна из Читы попросила обувь для самбо и ролики, а 14-летний Мэргэн из Улан-Удэ — сразу два смартфона последней модели.

«Горячая линия Деда Мороза стала символом предновогоднего волшебства, теплой и доброй традицией, которую с радостью поддерживают жители всех регионов Сибири. В этом году чаще всего звонки поступали из Новосибирской и Иркутской областей, а также из Алтая, Кузбасса и Красноярского края», — отметил Николай Зенин, вице-президент, директор Новосибирского филиала «Ростелекома».

Звонки на горячей линии принимали голосовые роботы-помощники, разработанные «Ростелеком Контакт-центром». Они способны распознавать любую речь, понимать запросы и вести естественные диалоги. Речевая аналитика помогает оперативно обрабатывать обращения, собирать статистические данные, а также оптимизировать работу линии в пиковые нагрузки.

Акция по организации официального канала связи с главным волшебником страны проводится компанией ПАО «Ростелеком» совместно с тематическим парком «Дед Мороз» в Вологодской области — резиденцией Всероссийского Деда Мороза в Великом Устюге. В 2025 году она прошла уже в четвертый раз.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».