Томский ТЮЗ приглашает на спектакли театральной лаборатории о подростках

15 января 2026 / Томский Обзор / Фото: предоставлено организаторами

В начале февраля в томском Театре юного зрителя пройдет театральная лаборатория спектаклей о подростках «Моя точка зрения».

По словам организаторов, в рамках этого проекта зрителям представят четыре постановки, режиссерами которых стали актеры Томского ТЮЗа. Они затронут темы буллинга, отношений внутри семьи, развода родителей и переезда. Часть произведений ранее ставились в рамках проекта «Читки современной драматургии».

«Томский ТЮЗ активно работает с пьесами современных драматургов. Для этой лаборатории мы отобрали те, где главные герои — подростки. Каждый из этих текстов очень острый, ясный, и мы уверены, что они тронут зрителей и дадут пищу для размышлений. По крайней мере, после читок этих пьес, были бурные обсуждения» — рассказывает Иван Орлов, главный режиссёр Томского ТЮЗа.

Первый эскиз по пьесе Анны Кизиковой «Час сорок с двумя пересадками» представит Дмитрий Гребенщиков, режиссёр спектакля «Его зовут Лемюэль». Главное действующее лицо — 13-летний Витька, который из-за развода родителей и переезда меняет школу. Там он встречает с трудностями в отношениях с новыми одноклассниками и тоскует об оставшейся в прежней школе любви.

Следующий эскиз — «Бездонное озеро» режиссера Екатерины Костиной, поставившей в Томском ТЮЗе немало спектаклей («Зверские детективы», «Фрося — ель обыкновенная», «Отчего вымерли динозавры» и другие). Эта история расскажет о 10-летнем Льве, который вместо поездки на море отправился на лето в поселок к бабушки. Там он узнает легенду о глубоком озере, где живет дракон-илоед, и что по туннелю из озера можно доплыть в Австралию.

Еще одна работа в рамках лаборатории — «Если «если» перед «после», где двое никому ненужных молодых людей встречаются и помогают друг другу. Эскиз поставила Ольга Рябова, заслуженная артистка России, по мотивам пьесы Евгении Юсуповой. Ранее она стала дипломантом номинации «XXI век» международного конкурса современной драматургии «Исходное событие — XXI век», вошла в шорт-лист конкурса новой драматургии «Ремарка».

Завершится лаборатория эскизом «Девочка с головой волка» режиссёра Ольги Райх/Кузнецовой. Действие разворачивается в мире, где ученые проводят научные эксперименты, скрещивая детей и животных. К чему может привести такое вмешательство человека в природу, наглядно показано в этой истории, которую можно назвать фэнтези-антиутопией. Другая важная тема, делающая пьесу очень актуальной для подростков — в их возрасте все особенные, а нестандартному человеку бывает сложно находить общий язык с обществом.

Спектакли пройдут 7 и 8 февраля в 14.00 и 18.00 по адресу: пер. Нахановича, 4. Стоимость билетов — 600/800 рублей.

После каждого эскиза можно будет обсудить увиденное с командой проекта.

