В томском «Микране» назначен новый исполнительный директор

14 января 2026 / Томский Обзор / Фото: пресс-служба «ИКС Холдинг»

Исполнительным директором томского НПФ «Микран» стал бывший менеджер IBM и YADRO Сергей Касаев. Он возглавит компанию после переходного периода во втором квартале 2026 года, генеральный директор «Микрана» Вера Парамонова займет позицию советника генерального директора «ИКС Холдинга», сообщает пресс-служба холдинга.

Основной задачей Сергея Касаева станет развитие «Микрана» как части технологической экосистемы «ИКС Холдинга» за счет выстраивания единых процессов, ускорения разработок, предоставления клиентам комплексных технологических решений и «укрепления продуктового лидерства на рынках радиоэлектроники и телекоммуникаций».

«В год своего 35-летия „Микран“ вступает в новую эру развития, имея прочный фундамент — уникальный опыт, сильные инженерные решения и профессиональную команду. Мы нацелены на увеличение производственных мощностей, развитие продуктового портфеля и ускоренное внедрение новых технологий. Я уверен, что опыт Сергея Касаева в управлении продуктовыми командами и его глубокое понимание инженерной и производственной культуры ИКС Холдинга откроют перед командой „Микрана“ новые возможности и позволят вывести компанию на новый уровень в составе нашей технологической экосистемы», — отметил генеральный директор «ИКС Холдинга» Алексей Шелобков.

«Микран» — компания с уникальной инженерной ДНК и колоссальным потенциалом. Моя задача — активировать этот потенциал, усиливая синергию с партнерами по экосистеме ИКС для создания прорывных решений для наших клиентов», — отметил Сергей Касаев.

Сергей Касаев начал карьеру в IBM, где прошел путь от ассистента отдела продаж до руководителя направления по продвижению аппаратных решений в России и странах СНГ. В зону его ответственности входило создание продуктовой стратегии, разработка комплексных ИТ-решений и формирование многопрофильной команды.

Последние пять лет Касаев возглавлял департамент по работе с ключевыми клиентами компании YADRO (входит в «ИКС Холдинг»). Под его руководством были выстроены долгосрочные стратегические отношения с крупнейшими заказчиками, что позволило значительно увеличить рыночную долю компании.

ООО «ИКС Холдинг» входит в ТОП-3 крупнейших ИТ-компаний России. Крупнейший ИТ поставщик в банковской сфере в 2024 году. Выручка в 2024 году составила более 264 млрд руб. В структуру холдинга входят компании YADRO, «Цитадель», «Гарда», «Бастион», «Криптонит», «Микран», а также разработчик и оператор сервиса широкополосной передачи данных на базе низкоорбитальной спутниковой группировки — «БЮРО 1440». НПФ «Микран» — один из крупнейших производителей радиоэлектроники в России, с более чем 600 заказчиками по всему миру. Вертикально интегрированная компания с собственной разработкой и полным циклом производства: начиная от микросхем и заканчивая комплексными решениями связи.

