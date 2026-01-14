Томскнефть увеличила добычу в 2025 году и рассчитывает на планомерный рост

14 января 2026 / Томский Обзор / Фото: Пресс-служба АО «Томскнефть» ВНК

АО «Томскнефть» ВНК в 2025 году нарастило добычу нефти, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на интервью гендиректора компании Михаила Черевко местной телерадиокомпании «СТВ» (г. Стрежевой, Томская область).

«Мы очень неплохо справились с нашим заданием в 2025 году: мы находимся в стадии растущей добычи. Мы ввели в разработку впервые за долгое время новое месторождение и несколько продуктивных горизонтов на действующих активах. Благодаря применению цифровых инструментов, мы существенно повысили коэффициент успешности реализуемых геолого-технических мероприятий, практически достигнув технического предела в отрасли — коэффициент успешности у нас составляет 90-95%. Также на 10% мы снизили стоимость бурения высокотехнологичных скважин», — сказал он.

Черевко отметил, что, согласно планам до 2030 года, компания планирует наращивать производственные показатели.

«Что касается краткосрочных и среднесрочных планов, то акционеры согласились с нашим предложением, и предварительно были рассмотрены наши инициативы до 2030 года, которые заключаются в планомерном росте производственного процесса как по количеству скважин для бурения и ремонта, так и по уровню добычи», — пояснил гендиректор.

Он добавил, что недропользователь «не рассматривает вариантов по высвобождению сотрудников».

По данным властей региона, по состоянию на начало 2025 года 57% добычи приходилось на «Томскнефть». В целом показатель добычи нефти в регионе уже много лет падает — с 2012 года. Причина снижения в основном в истощении основного фонда. По данным на последний отчетный год — 2021 — в Томской области недропользователи добыли 7,2 млн тонн нефти (в 2012 году — 11,7 млн тонн нефти.

АО «Томскнефть» ВНК — основная добывающая компания региона (на паритетных началах принадлежит ННК и «Газпром нефти». Является владельцем 32 лицензий на изучение, разведку и добычу углеводородного сырья, в том числе 25 лицензий на добычу нефти и газа на месторождениях Томской области, 7 лицензий на право пользования недрами в Ханты-Мансийском автономном округе.

