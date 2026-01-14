18+
В Томске готовят купели для Крещенских купаний

Город, Крещенские купания, Праздники, Томские новости, крещенские купания томск новости интересноекупель трифонова 2026 где будет В Томске готовят купели для Крещенских купаний

В этом году традиционные Крещенские купания пройдут 19 января на набережной Томи в районе ул. Трифонова. Сейчас там идет обустройство купели и расчистка проезда к реке, сообщает пресс-служба администрации г. Томска.

По информации мэрии, к 19 января на Томи будут оборудованы купели с деревянными сходнями. Рядом установят палатки для переодевания с полами, выстланными сеном, и ограждение от ветра из елей. Совершившие омовение смогут согреться бесплатным горячим чаем.

Церемония освящения воды начнется в 12.00. После, в 12.30, доступ к купелям откроют для всех желающих.

На месте будут дежурить бригады Скорой помощи, МЧС и народные дружинники.

Отмечается, что мероприятие пройдет без ограничения движения. Однако в районе заезда на набережную будет действовать одностороннее движение: заезд к месту купаний — по ул. Трифонова, выезд — на ул. А. Беленца.

