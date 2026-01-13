В 2025 году томские волонтеры «ЛизаАлерт» нашли человека с помощью дрона и нейросети

13 января 2026 / Томский Обзор / Фото: Томский Обзор

Томские поисковики из отряда «ЛизаАлерт» начали использовать в своей работе беспилотники и нейросети. Это позволяет быстрее находить людей и минимизировать человеческие трудозатраты, сообщил региональный представитель отряда Александр Монастырский на прошедшей сегодня, 13 января, пресс-конференции в медиацентре «РИА Томск».

— Наш регион славится болотами, у нас самое большое болото в мире — Васюганское, и вообще болот много. А это все — открытые пространства, которые могут осматривать беспилотники, поэтому, чтобы не топтать эти болота ногами, конечно же, лучше снимать материал таким образом. Когда беспилотник это сделал, мы эти фотографии загружаем в нейросеть. Она может обработать тысячи снимков буквально за минуту и выдать результат. В 2025 году у нас уже было первое обнаружение благодаря нейросети. К сожалению, человек был погибший. Нейросеть выдала результат в течение пяти минут. Если рассматривать снимки вручную, это займет несколько дней, а может быть, и недель. По всем регионам благодаря нейросетям нашлось 16 человек, из них шесть — живыми. Это говорит о том, как нам технологии позволяют спасать жизни, плюс экономить наши ресурсы, — рассказал Александр Монастырский.

Он уточнил, что с помощью беспилотников и нейросетей был найден человек в Кривошеинском районе. Как отмечает Александр, сейчас в работе томского отряда используется несколько БПЛА китайской фирмы DJI, российские аналоги на базе ZALA AERO GROUP и «Тихие крылья» встречаются на федеральном уровне.

Всего в 2025 году в томский поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт» было подано 493 заявки на поиск людей — почти на полсотни больше, чем годом ранее. По словам Монастырского, рост числа обращений связан не с тем, что в области теряется больше людей, а с тем, что проект «ЛизаАлерт» становится более популярен среди населения. Люди, в том числе, из районов, все чаще обращаются к волонтерам-спасателям за помощью.

— Но на самом деле мы еще не все заявки обрабатываем, потому что согласно статистике в любой точке Земли и в любой стране пропадает 200 человек на сто тысяч. Мы пока получили 493 заявки за 2025 год, а население у нас — миллион, то есть, соответственно, мы примерно о половине случаев еще не знаем. Не только мы, но и полиция. Связано это с разными причинами. Тем не менее, у нас есть рост заявок, рост количества выездов на эти заявки и рост количества добровольцев. Это значит, что мы ищем больше людей и больше находим, — объяснил региональный представитель отряда «ЛизаАлерт» Александр Монастырский.

Так, в 2025 году спасателями удалось найти живыми 391 человека, погибшими — 29, остальные — неподтвержденные заявки, когда не установлена личность или человек найден родными. Александр Монастырский добавил: в случаях, если терялся ребенок, почти сразу родители обращались за помощью к поисковикам. Из 111 пропавших детей 102 найдены живыми, один — погибшим. Еще три заявки — «обратный» поиск, когда разыскивались родные ребенка. Пять заявок не были подтверждены.

Руководитель областной «Школы ЛизаАлерт» Анаит Оганян отметила, что рост количества заявок также связан с тем, что из отдаленных районов области — Каргаска, Асина, Парабели — стали чаще поступать обращения на поиск людей.

— Там про нас узнали, и в случае пропажи [человека] теперь сообщают. Это происходит централизованно через федеральный канал: туда поступает заявка, а далее она попадает к нам в область, и мы работаем над ней, — пояснила Анаит Оганян. По ее словам, по-прежнему большинство районов области остаются труднодоступными, за исключением Асиновского и Томского. Так, например, в Александровский район можно добраться либо по воздуху — на самолете, либо по земле со стороны Нижневартовска.

Монастырский добавил, что ежегодно в России теряется и погибает примерно 50 тысяч человек. В прошлом году к работе поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» присоединились Хабаровский и Камчатский края. На сегодняшний день он представлен в 66 регионах страны.

Томское отделение «ЛизаАлерт» включает около 200-250 добровольцев. Чтобы стать волонтером, необходимо заполнить анкету и пройти обучение, или сразу прийти на поиски, после чего принять решение о вступлении в отряд. На данный момент требуются не только волонтеры-поисковики, но и добровольцы для работы в пресс-службе, информационные координаторы и люди, прозванивающие больницы и делающие репосты в соцсетях.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».