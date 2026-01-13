18+
18+
РЕКЛАМА

В ближайшие дни томичей ждут морозы до -35° и ниже

Город, Погода и природа, Томские новости, томск погода морозы интересные новости штормовое оперативное предупреждение В ближайшие дни томичей ждут морозы до -35° и ниже

В Томске объявлено штормовое предупреждение из-за сильных морозов, сообщает Томская поисково-спасательная служба со ссылкой на данные томского Гидрометцентра.

Так, с 14 по 20 января в городе ожидается аномально холодная погода до -35° и ниже.

В связи с получением этого прогноза томичей просят соблюдать правила безопасности.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».

Тэги/темы:
Томские новости

«Ростелеком» расширяет цифровые возможности: две тысячи жителей Томской области получили доступ к мобильной связи

16 декабря 2025
Томские новости

Электротранспорт будет работать в новогоднюю ночь в Томске

25 декабря 2025
Томские новости

В томском Доме искусств работает выставка елочных украшений «Стеклянная сказка»

2 января 2026
Томские новости

Томичей приглашают пробежать 2026 метров в первый день нового года

28 декабря 2025
Томские новости

Томичей приглашают на выставку художника и скульптора Всеволода Майорова

10 января 2026
Интервью

Итоги года. 10 интервью о городе, книгах и искусстве — 2025

1 января 2026
Томские новости

Томичей ждут мокрый снег и гололед

15 декабря 2025
Томские новости

Томск накануне 2026-го

31 декабря 2025
Томские новости

На Ново-Соборной в Томске заработали горки

23 декабря 2025