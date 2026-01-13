В ближайшие дни томичей ждут морозы до -35° и ниже

13 января 2026 / Томский Обзор / Фото: Савелий Петрушев, из архива издания

В Томске объявлено штормовое предупреждение из-за сильных морозов, сообщает Томская поисково-спасательная служба со ссылкой на данные томского Гидрометцентра.

Так, с 14 по 20 января в городе ожидается аномально холодная погода до -35° и ниже.

В связи с получением этого прогноза томичей просят соблюдать правила безопасности.

Круглосуточный номер оперативного дежурного ОГБУ «ТО ПСС» — 76-00-46, или 003

Единый номер вызова экстренных служб — 112

