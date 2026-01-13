Томские школьники смогут принять участие в интеллектуальном турнире «Умножая таланты»

13 января 2026 / Пресс-служба ООО «Газпромнефть-Восток» / Фото: Пресс-служба ООО «Газпромнефть-Восток»

Стартовала регистрация на одиннадцатый всероссийский интеллектуальный турнир для старшеклассников «Умножая таланты». Его участники получат практический опыт в нефтегазовой отрасли, а победители и призеры — дополнительные баллы к Единому государственному экзамену (ЕГЭ) при поступлении в ведущие вузы России.

«Умножая таланты» — один из крупнейших российских образовательных проектов по поддержке талантливых школьников, который «Газпром нефть» ежегодно проводит по программе социальных инвестиций «Родные города». Принять участие в турнире могут ученики 8–11 классов из ЯНАО, ХМАО-Югры, Омской, Томской, Тюменской, Оренбургской областей, Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Программа турнира сочетает теоретические и практические задания, связанные с нефтегазовым комплексом и инженерными направлениями. Участники решают задачи по нефтехимии, математическому моделированию и цифровым технологиям, а также выполняют прикладные кейсы, связанные с управлением и обслуживанием оборудования, электромонтажом и лабораторным анализом.

Проект помогает школьникам из разных регионов сделать первые шаги в профессиональной и научной сфере, познакомиться с современными технологиями и требованиями индустрии. С 2015 года в турнире приняли участие более 23,5 тысячи старшеклассников.

— Турнир «Умножая таланты» уже одиннадцатый год помогает старшеклассникам из разных регионов попробовать себя в решении реальных инженерных и технологических задач. Для нас важно, чтобы ребята не просто проверяли знания, а понимали, как они применяются на практике и какие профессии стоят за современными технологиями. Участие в турнире дает возможность определиться с будущим образованием, поверить в свои силы и сделать первый осознанный шаг к профессиональной карьере. Это доступно школьникам независимо от того, живут они в крупном городе или в небольшом населенном пункте, — отмечает Ярина Сугакова, директор программы социальных инвестиций «Родные города» компании «Газпром нефть».

Победители и призеры получат до 10 дополнительных баллов к ЕГЭ при поступлении в ведущие вузы страны: Санкт-Петербургский государственный университет, Высшая школа экономики, Университет ИТМО, Санкт-Петербургский политехнический университет, МИРЭА — Российский технологический университет, Омский государственный технический университет, Тюменский государственный университет и Томский политехнический университет.

Заявки для участия принимаются до 12 февраля 2026 года на сайте программы «Родные города». С 21 февраля по 26 марта пройдут региональные этапы турнира, а финал состоится в Санкт-Петербурге с 18 по 23 апреля.

«Родные города» — программа социальных инвестиций «Газпром нефти». Ее цель — улучшать жизнь людей и способствовать устойчивому развитию регионов деятельности компании. Программа развивает культурные, спортивные, образовательные, экологические и другие общественно значимые проекты. «Газпром нефть» обладает статусом партнера «Национальных проектов России» и способствует достижению национальных целей развития.

