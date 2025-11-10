«Эксперт РА» подтвердило рейтинг Томской области и ее облигаций на уровне «ruВВВ+»

10 ноября 2025

Рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило кредитный рейтинг Томской области на уровне «ruВВВ+», прогноз — «стабильный», сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на данные агентства.

«Рейтинг кредитоспособности Томской области обусловлен умеренно высоким уровнем развития экономики, приемлемым уровнем демографического развития и развитым рынком труда, низким уровнем инвестиционного климата, а также комфортным уровнем сбалансированности бюджета и долговой нагрузки», — говорится в сообщении.

Положительное влияние на рейтинговую оценку оказывают высокие значения ВРП на душу населения и низкий уровень безработицы. Вместе с тем давление на рейтинговую оценку оказывают негативная динамика численности населения и низкий уровень инвестиций в основной капитал к ВРП.

Согласно пресс-релизу, умеренно высокий уровень экономического развития региона обусловлен, в том числе, за счет роста ВРП в 2024 году на 1,8% в сопоставимых ценах, объем ВРП, по оценке региона составил 1,05 трлн рублей. Инвестиционный климат оценивается на низком уровне, объем инвестиций в основной капитал в 2024 году вырос к уровню 2023 года на 9,9% в сопоставимых ценах и составил 185,1 млрд рублей.

«Отношение объема инвестиций к ВРП за последние три года составило 16,5%. В первом полугодии 2025 года инвестиции в основной капитал выросли на 4,8% в сопоставимых ценах к соответствующему периоду прошлого года, составив 80,1 млрд рублей», — говорится в сообщении.

По итогам текущего года Томская область прогнозирует увеличение инвестиций в основной капитал на 17,5% в действующих ценах — до 217,4 млрд рублей.

Сбалансированность регионального бюджета оценивается как комфортная, долговая нагрузка региона находится также на комфортном уровне.

Кроме того, агентство подтвердило кредитный рейтинг на уровне «ruBBB+» трех выпусков облигаций Томской области серий 34072 (10 млрд рублей, дата погашения — 12 декабря 2027 года), 35067 (20 млрд рублей, 23 июля 2027 года) и 34074 (5 млрд рублей, 13 марта 2028 года).

Госдолг Томской области на 1 ноября составил 54,54 млрд рублей, в том числе 36,51 млрд рублей приходится на бюджетные кредиты, 15,04 млрд рублей — на ценные бумаги, 3 млрд рублей — на кредиты банков.

Доходы бюджета региона на текущий год, с учетом последних поправок, утверждены в размере 118,3 млрд рублей, расходы — 125,7 млрд рублей, дефицит — 7,4 млрд рублей (5,9% от расходов).

