Стену томского планетария украсил ассамбляж с космонавтом Рукавишниковым и луноходом

На здании Томского планетарий появился ассамбляж известного художника Ильи Маломощенко. Он посвящен освоению космоса и причастным к этому томичам.

По словам Дарьи Соловий, директора Томского областного краеведческого музея, в чью структуру входит и планетарий — появление арт-объекта приурочено к 75-летию учреждения.

— Томск на протяжении многих лет вносит весомый вклад в развитие космической отрасли, но, к сожалению, многие томичи не знают об этом, как и о том, где находится сам планетарий, — подчеркнула Дарья Соловий. — Очень хочется исправить эту ситуацию и вдохновить юных томичей историями таких людей, как космонавт Николай Рукавишников, академик Владимир Зуев, начальник космодрома Байконур Алексей Нестеренко.

По задумке организаторов установки нового арт-объекта, его появление должно сделать планетарий более заметным и привлекательным как для туристов, так и для самих горожан. Предполагается, что ассамбляж станет своего рода отправной точкой по работе в этом направлении.

— Возможно, в следующем году мы обустроим у планетария небольшой аккуратный сквер, в котором можно будет присесть, отдохнуть и послушать тематическую аудиоэкскурсию, — отметила Дарья Соловий.

Над ассамбляжем трудилась команда во главе с известным томским художником Ильей Маломощенко, чьи масштабные работы можно встретить не только на других зданиях Томска, но и по всей стране.

Увидеть новый арт-объект можно у здания по пр. Ленина, 82а стр. 1.

Фото: Савелий Петрушев

