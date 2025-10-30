Томская область приняла в I чтении сбалансированный бюджет на 2026 год

30 октября 2025 / Томский Обзор / Фото: из архива издания

Законодательная дума Томской области на заседании в четверг приняла в первом чтении бюджет региона на 2025 год и плановый период 2027 и 2028 годов, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь».

Проект бюджета Томской области на 2026 год сбалансирован по доходам и расходам — по 109,3 млрд рублей, из них налоговые и неналоговые доходы (ННД) — 96,2 млрд рублей.

Доходы бюджета на 2027 год утверждены в объеме 107,8 млрд рублей, расходы — 105,3 млрд рублей, профицит 2,5 млрд рублей, на 2028 год доходы утверждены в размере 109,3 млрд рублей, расходы — 106,8 млрд рублей, профицит — 2,5 млрд рублей.

Согласно документу к проекту закона, госдолг на 1 января 2027 года планируется в объеме 51,7 млрд рублей, на 1 января 2028 года — 49,2 млрд рублей, на 1 января 2029 года — 46,7 млрд рублей.

В прошлом году в первом и втором чтениях бюджет Томской области на 2025 год также был сбалансированным — доходы и расходы составляли по 96,5 млрд рублей после первого чтения и 118,7 млрд рублей — после второго чтения закона. Летом после внесения корректировок в бюджет доходы были утверждены в размере 118,3 млрд рублей, расходы — 125,7 млрд рублей, дефицит — 7,4 млрд рублей (5,9% расходов).

Госдолг Томской области на 1 октября составил 53,55 млрд рублей, из которых 36,5 млрд рублей приходится на бюджетные кредиты, 15 млрд рублей — на ценные бумаги, 2 млрд рублей — на кредиты банков.

