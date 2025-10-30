18+
18+
РЕКЛАМА

Томская область приняла в I чтении сбалансированный бюджет на 2026 год

Город, Томские новости, Экономика и финансы, интересные новости Томска бюджет деньги финансы расходы деньги Томская область приняла в I чтении сбалансированный бюджет на 2026 год

Законодательная дума Томской области на заседании в четверг приняла в первом чтении бюджет региона на 2025 год и плановый период 2027 и 2028 годов, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь».

Проект бюджета Томской области на 2026 год сбалансирован по доходам и расходам — по 109,3 млрд рублей, из них налоговые и неналоговые доходы (ННД) — 96,2 млрд рублей.

Доходы бюджета на 2027 год утверждены в объеме 107,8 млрд рублей, расходы — 105,3 млрд рублей, профицит 2,5 млрд рублей, на 2028 год доходы утверждены в размере 109,3 млрд рублей, расходы — 106,8 млрд рублей, профицит — 2,5 млрд рублей.

Согласно документу к проекту закона, госдолг на 1 января 2027 года планируется в объеме 51,7 млрд рублей, на 1 января 2028 года — 49,2 млрд рублей, на 1 января 2029 года — 46,7 млрд рублей.

В прошлом году в первом и втором чтениях бюджет Томской области на 2025 год также был сбалансированным — доходы и расходы составляли по 96,5 млрд рублей после первого чтения и 118,7 млрд рублей — после второго чтения закона. Летом после внесения корректировок в бюджет доходы были утверждены в размере 118,3 млрд рублей, расходы — 125,7 млрд рублей, дефицит — 7,4 млрд рублей (5,9% расходов).

Госдолг Томской области на 1 октября составил 53,55 млрд рублей, из которых 36,5 млрд рублей приходится на бюджетные кредиты, 15 млрд рублей — на ценные бумаги, 2 млрд рублей — на кредиты банков.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».

Тэги/темы:
Интервью

Карина Шаинян: «Саспыга» не могла случиться нигде, кроме как в горах Алтая

22 октября 2025
Томские новости

Иномарка въехала в патрульную машину в Томске

6 октября 2025
Томские новости

Экс-глава «Томскнефти» стал директором по производству в «НОВАТЭКе»

3 октября 2025
Томские новости

Денис Штенгелов и его отец признаны экстремистским объединением, холдинг КDV изъят в доход РФ

2 октября 2025
Томские новости

Капельное охлаждение неэффективно для снижения температуры в серверных— томские ученые

27 октября 2025
Томские новости

Инвестор ввел I очередь рыбного логоцентра в Томске — власти

14 октября 2025
Томские новости

На Клюева в Томске построят школу, детский сад и микрорайон

12 октября 2025
Город

Здание в центре: Бакунина, 24 добавили в программу «Дом за рубль»

15 октября 2025