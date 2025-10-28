18+
18+
РЕКЛАМА

Температура выше нормы ожидается в Томской области

Город, Погода и природа, Стихия в Томске и области, Томские новости, интересные новости Томска прогноз погоды погода на завтра потепление когда придет зима Температура выше нормы ожидается в Томской области

Температура на 6-8 градусов выше нормы после длительного периода холодной погоды прогнозируется в регионах юга Сибирского федерального округа, в том числе и Томской области. Потепление приведет к сокращению площади, покрытой снегом, сообщает агентство «Интерфакс-Сибиррь» со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда.

— Очень сильно потеплеет на юге Сибирского федерального округа. Там замечательная погода, высокие температуры — на 6-8 градусов выше нормы. Это Новосибирская, Омская, Томская области и так далее, — сказал Вильфанд.

Он напомнил, что практически три недели октября в этих регионах была «холоднейшая погода».

— На наших прогностических картах юг Сибирского федерального округа выделялся и иссиня-чёрным цветом (температура значительно ниже нормы — прим. ред.). Температура была на 8-10 градусов ниже нормы и была характерна для конца ноября — начала декабря. А сейчас очень резкое повышение температуры, — сказал Вильфанд.

Он также уточнил, что это связано с затоком теплых воздушных масс из Азии: «в Алма-Ате, и в Душанбе, и в Ашхабаде очень высокие температуры, и воздушные массы приходят именно оттуда».

Так, в Алтайском крае и Новосибирской области ночные температуры к концу недели поднимутся до плюс 2 — плюс 4 градусов, а дневные — до плюс 10 — плюс 13.

— Очень высокие температуры, очень резкое повышение. И это будет длительный период такой теплой погоды, — добавил Вильфанд.

Говоря о снежном покрове, Вильфанд отметил, что повышение температуры приведет к тому, что образовавшийся там небольшой снежный покров сойдет.

«На самом деле, зима отступила. Она очень рано наступила на азиатской части страны, было очень холодно на юге Сибири. Но сейчас и в Красноярском крае, и в Кемеровской, и в Новосибирской, и в Томской областях температура повысилась. Снег там был, но небольшой, и он сошел. Поэтому даже на несколько процентов площадь, покрытая снегом, уменьшилась. Она была 60%, а сейчас, примерно, 55-57%», — уточнил Вильфанд.

Единственным регионом на территории России, как сообщил Вильфанд, где температура будет существенно ниже нормы, станет Чукотка.

— Тут температура на 8 и даже 10 градусов ниже нормы. Это значит, что она приближается к 24-29 градусам мороза. Для конца октября это холодная погода, безусловно, даже для Чукотки. Все-таки это октябрь, а не декабрь, — сказал Вильфанд.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».

Тэги/темы:
Томские новости

Томская область получит более 240 млн рублей на расселение аварийного жилья

19 октября 2025
Томские новости

Томичей приглашают на бесплатные экскурсии по политеху

13 октября 2025
Томские новости

Образование, наука и работа. В Томске прошел третий карьерный форум «Труд крут!»

13 октября 2025
Город

Усадьба у Ушайки: «дом за рубль» в пер. Аптекарский, 11/1 впервые выставлен на торги

23 октября 2025
Интервью

Карина Шаинян: «Саспыга» не могла случиться нигде, кроме как в горах Алтая

22 октября 2025
Томские новости

Любое кормление дикого животного сокращает ему жизнь - эксперты

3 октября 2025
Томские новости

Виктор Кресс поднял проблему финансирования томского исторического поселения в СФ

23 октября 2025
Томские новости

Бюджет Томской области за 9 месяцев исполнен с дефицитом 10,3% от расходов

7 октября 2025
Город

Крепыш в Заозерье: Войкова, 13а выставили на торги «Дома за рубль»

16 октября 2025