Температура выше нормы ожидается в Томской области

28 октября 2025 / Томский Обзор / Фото: Владимир Дударев, из архива издания

Температура на 6-8 градусов выше нормы после длительного периода холодной погоды прогнозируется в регионах юга Сибирского федерального округа, в том числе и Томской области. Потепление приведет к сокращению площади, покрытой снегом, сообщает агентство «Интерфакс-Сибиррь» со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда.

— Очень сильно потеплеет на юге Сибирского федерального округа. Там замечательная погода, высокие температуры — на 6-8 градусов выше нормы. Это Новосибирская, Омская, Томская области и так далее, — сказал Вильфанд.

Он напомнил, что практически три недели октября в этих регионах была «холоднейшая погода».

— На наших прогностических картах юг Сибирского федерального округа выделялся и иссиня-чёрным цветом (температура значительно ниже нормы — прим. ред.). Температура была на 8-10 градусов ниже нормы и была характерна для конца ноября — начала декабря. А сейчас очень резкое повышение температуры, — сказал Вильфанд.

Он также уточнил, что это связано с затоком теплых воздушных масс из Азии: «в Алма-Ате, и в Душанбе, и в Ашхабаде очень высокие температуры, и воздушные массы приходят именно оттуда».

Так, в Алтайском крае и Новосибирской области ночные температуры к концу недели поднимутся до плюс 2 — плюс 4 градусов, а дневные — до плюс 10 — плюс 13.

— Очень высокие температуры, очень резкое повышение. И это будет длительный период такой теплой погоды, — добавил Вильфанд.

Говоря о снежном покрове, Вильфанд отметил, что повышение температуры приведет к тому, что образовавшийся там небольшой снежный покров сойдет.

«На самом деле, зима отступила. Она очень рано наступила на азиатской части страны, было очень холодно на юге Сибири. Но сейчас и в Красноярском крае, и в Кемеровской, и в Новосибирской, и в Томской областях температура повысилась. Снег там был, но небольшой, и он сошел. Поэтому даже на несколько процентов площадь, покрытая снегом, уменьшилась. Она была 60%, а сейчас, примерно, 55-57%», — уточнил Вильфанд.

Единственным регионом на территории России, как сообщил Вильфанд, где температура будет существенно ниже нормы, станет Чукотка.

— Тут температура на 8 и даже 10 градусов ниже нормы. Это значит, что она приближается к 24-29 градусам мороза. Для конца октября это холодная погода, безусловно, даже для Чукотки. Все-таки это октябрь, а не декабрь, — сказал Вильфанд.

