«Ростелеком» и томские школьники представили на «ИТ-деревне» проект «Умный микрорайон»

27 октября 2025 / Пресс-служба Томского филиала ПАО «Ростелеком» / Фото: Пресс-служба Томского филиала ПАО «Ростелеком»

Специалисты томского «Ростелекома» выступили наставниками в разработке цифровой инфраструктуры «Умного микрорайона» для команды из 10 школьников. Проект был представлен на форуме для талантливых детей «ИТ-деревня». Мероприятие прошло в конгресс-центре «Рубин» в минувшие выходные.

Форум ежегодно проводится Томским государственным университетом систем управления и радиоэлектроники (ТУСУР) с целью развития профессиональных навыков у старшеклассников. Большинство участников мероприятия по окончании школы становятся студентами этого вуза.

В 2025 году на конференцию подали заявки более 400 школьников из Алтайского края, Республики Хакасии, Красноярского края, Кемеровской, Томской и Челябинской областей. Экспертная комиссия отобрала 50 учеников 9–11-х классов, которые продемонстрировали наиболее высокие достижения в федеральных олимпиадах и международных инженерных конкурсах, и затем распределила их по командам.

Для решения кейса «Ростелекома» эксперты компании сначала познакомили школьников с современными цифровыми сервисами, предназначенными для повышения комфорта и безопасности жильцов. Среди них — «Умный домофон», «Управляемый Wi-Fi», «Система контроля и управления доступом» (СКУД), «Умный шлагбаум», «Видеоаналитика» и «Умная опора».

Ребята на основе полученных знаний разработали 3D-макет современного технологичного микрорайона. Школьники предложили установить датчики, отслеживающие уровень загрязнения воздуха, температуру и влажность, а также оснастить общественные пространства умными дисплеями для отображения этой информации в режиме реального времени.

— «Ростелеком» поддерживает образовательные инициативы, направленные на популяризацию ИТ-технологий и подготовку будущих специалистов в сфере цифровой экономики. В этом мероприятии мы участвуем третий год и каждый раз восхищаемся разносторонней заинтересованностью и креативностью участников. В этом году нашей команде присвоена номинация «Технически прогрессивное решение» — отметила заместитель директора Томского филиала «Ростелекома» Оксана Болдова.

Форум «ИТ-деревня» стал важной площадкой для обмена знаниями между профессионалами и молодыми талантами, способствуя развитию интереса школьников к цифровым технологиям и их практическому применению.

Фото: пресс-служба Томского филиала ПАО «Ростелеком»

