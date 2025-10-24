По инициативе волонтеров «Газпромнефть-Востока» в Томске появилось новое экологическое пространство

Волонтеры «Газпромнефть-Востока» продолжили традицию и обустроили в городе еще одно экологическое пространство. Теперь в Михайловской роще можно не только прекрасно провести время с семьей, но и покормить белок в специально построенных для них кормушках, а также познакомиться с растительным миром Томской области на интерактивном стенде. Проект «Белкин дом 2.0 Михайловская роща» поддержан «Газпромнефть-Востоком» и реализован по программе социальных инвестиций «Родные города» компании «Газпром нефть».

Команду проекта поддержали партнеры, которые в прошлом году участвовали в создании аналогичной экологической площадки в Лагерном саду. В столярной мастерской «Ясенъ пень» сотрудники предприятия вместе с детьми из дерева сделали именные домики и кормушки. Гербарий, собранный учениками школы «Перспектива», стал основой для стенда, посвященного растениям региона. Школьники также провели лекцию для волонтеров, рассказав о местных краснокнижных, редких и ядовитых растениях.

Главная особенность волонтерской инициативы — бережное отношение к окружающей среде. Михайловская роща является особо охраняемой природной территорией, поэтому реализация проекта была согласована со специалистами «Облкомприроды». Особое внимание уделили методам крепления беличьих домиков: их установили без использования гвоздей при помощи деревянных брусков и металлической ленты, чтобы не повредить стволы деревьев. Волонтерам «Газпромнефть-Востока» активно помогали студенты Томского политехнического университета. Они участвовали в установке конструкций и обновлении лестницы, ведущей к роднику «Ключевской».

В результате акции любимое место стало еще более уютным как для отдыхающих здесь томичей, так и для обитающих в роще белок. Горожане положительно оценили новое благоустройство, поблагодарив участников акции за заботу о природе родного края.

— Я очень люблю свой город и в меру сил стараюсь сделать все для того, чтобы он стал еще более уютным, красивым и приветливым для всех, кто в нем живет или приезжает в гости. Именно поэтому у меня всегда есть идеи экологических проектов, которые мы реализуем с нашими сотрудниками в партнерстве с коллегами из других организаций. В последнее время мы стали делать дополнительный образовательный акцент, чтобы люди могли узнать что-то новое о том месте, где они живут. Пришедшие погулять в рощу горожане говорили много добрых слов и благодарили за интересную локацию. А это дорогого стоит, значит все делаем правильно! — отметила автор проекта, начальник отдела охраны окружающей среды «Газпромнефть-Востока» Наталья Рапопорт.

— Теперь и в Лагерном саду, и в Михайловской роще белочкам стало жить еще комфортнее. Приятно видеть, как усилиями неравнодушных людей излюбленные места прогулок томичей становится еще красивее и удобнее. Такие примеры заботы о родном городе вызывают гордость и признание каждому участнику проекта «Белкин до 2.0 Михайловская роща», реализованному по инициативе волонтеров «Газпромнефть-Востока». Спасибо нашим волонтерам за такую заботу о нашем общем доме! — подчеркнул мэр Томска Дмитрий Махиня.

«Родные города» — программа социальных инвестиций «Газпром нефти». Её цель — улучшать жизнь людей и способствовать устойчивому развитию регионов деятельности компании. Программа развивает системы культурных, спортивных, образовательных, экологических и других проектов в ЯНАО, ХМАО-Югре, Омской, Тюменской, Томской, Оренбургской областях, Москве и Санкт-Петербурге. «Газпром нефть» обладает статусом партнера «Национальных проектов России» и способствует достижению целей национального развития.

