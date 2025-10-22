18+
18+
РЕКЛАМА

В Томске открылась первая новогодняя выставка

Афиша Томска, Город, Культура в Томске, События, Томские новости, куда сходить томск афиша выставка новый год изумрудный дом томские новости В Томске открылась первая новогодняя выставка

Накануне, 21 октября, в арт-пространстве «Изумрудный дом» открылась тематическая выставка «Новогодняя история одного коллекционера». В экспозицию вошли елочные игрушки из коллекции исследователя новогодних традиций Владимира Кудряшова.

Выставка работает с 10.00 до 19.00 до конца февраля по адресу: ул. Белинского, 19. Стоимость посещения: 150 рублей.

0+

Фото: Савелий Петрушев

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».

Тэги/темы:
Томские новости

Инвестор ввел I очередь рыбного логоцентра в Томске — власти

14 октября 2025
Томские новости

В Томске появится вторая раменная «Кинцуги»

23 сентября 2025
Томские новости

Новым главой Ленинского района Томска назначен Станислав Кербер

24 сентября 2025
Томские новости

Томичам расскажут, как прикладное искусство помогает понять историю

13 октября 2025
Томские новости

«Амтехнос» к 2030г построит в ОЭЗ «Томск» завод оборудования для автоматизации и роботизации промпредприятий

21 октября 2025
Томские новости

Завтра в Томске откроется новогодняя выставка

20 октября 2025
Томские новости

Бюджет Томской области за 9 месяцев исполнен с дефицитом 10,3% от расходов

7 октября 2025
Томские новости

Опубликован график подвоза воды во время завтрашнего отключения воды в Томске

13 октября 2025
Томские новости

Телеком-усиление: «Ростелеком» ускорил интернет для жителей Тегульдета

14 октября 2025