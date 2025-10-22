В Томске открылась первая новогодняя выставка
22 октября 2025 / Томский Обзор / Фото: Савелий Петрушев
Накануне, 21 октября, в арт-пространстве «Изумрудный дом» открылась тематическая выставка «Новогодняя история одного коллекционера». В экспозицию вошли елочные игрушки из коллекции исследователя новогодних традиций Владимира Кудряшова.
Выставка работает с 10.00 до 19.00 до конца февраля по адресу: ул. Белинского, 19. Стоимость посещения: 150 рублей.
0+
Фото: Савелий Петрушев
