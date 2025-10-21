Data-Driven AVOD: «Ростелеком» представил новое решение для таргетированной рекламы

21 октября 2025

Онлайн-кинотеатр Wink.ru (совместное предприятие «Ростелекома» и НМГ), компания First Data (портфельная компания «Ростелекома», часть кластера Х.Технологии) и сейлз-хаус «Эверест» представили новое решение для таргетированной рекламы в AVOD (Advertising-Based Video on Demand2). Теперь профиль пользователя формируется не только на основе паттернов медиапотребления, но и с учетом реальной покупательской активности, что позволяет повысить точность рекламной кампании.

В основе решения, представленного на конференции MarTech Universe, организованной «Ростелекомом», лежит уникальный функционал, который позволяет анализировать миллионы анонимизированных транзакций, выявляя устойчивые потребительские тренды и создавая точные рекомендации по целевым аудиториям для брендов.

Data-Driven3 AVOD объединяет данные о поведении пользователей в Wink (включая просматриваемый контент, частоту и время просмотра) и сторонние данные о покупках. Это позволяет находить не просто зрителей с общими интересами (например, любителей комедии), но и тех, кто сочетает эти предпочтения с реальными жизненными потребностями, такими как ремонт дома или покупка шин для внедорожника. Таким образом реклама перестает быть назойливой и превращается в релевантное предложение, основанное на реальных поведенческих моделях человека.

— Решение Data-Driven AVOD предназначено для рекламодателей и означает переход от рекламы всем подряд к персонализированной коммуникации, где каждое сообщение имеет ценность как для зрителя, так и для бренда. Этот напрямую влияет на бизнес-метрики за счет более точного попадания в аудиторию, повышая вероятность покупки. В итоге значительно повышается эффективность рекламных кампаний и, как следствие, растет выручка компании, — отметил генеральный директор и сооснователь First Data Александр Старостин.

