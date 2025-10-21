«Амтехнос» к 2030г построит в ОЭЗ «Томск» завод оборудования для автоматизации и роботизации промпредприятий

21 октября 2025 / Томский Обзор / Фото: из архива издания

Томское ООО «Амтехнос» приступило к строительству административно-производственного здания в ОЭЗ «Томск» для производства оборудования для автоматизации и роботизации промышленных предприятий, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь».

«Площадь здания составит 600 кв. м, также в будущем резидент планирует возвести здесь и второе здание площадью 1,4 тыс. кв. м. Конец строительства запланирован на 2029 год», — сообщает агентство со ссылкой на данные ОЭЗ «Томск».

В настоящее время компания провела инженерные изыскания, подготовила проектную документацию и площадку для закладки фундамента. Активная фаза строительства начнется в 2026 году. Объем инвестиций в строительство не уточняется.

Запуск собственного производства после 2029 года позволит резиденту ОЭЗ реализовывать полный цикл — от идеи до готового продукта и его обслуживания. В новом корпусе будет создано до 40 рабочих мест. Также компания будет разрабатывать ПО.

Как сообщалось, «Амтехнос» стал резидентом ОЭЗ «Томск» в мае этого года с проектом по разработке и производству робототехнических систем. План работы рассчитан до 2034 года.

ООО «Амтехнос», по данным ЕГРЮЛ, было зарегистрировано в 2020 году. Основным владельцем компании является Артем Пьянков, ему принадлежит 90%. Еще 10% принадлежат гендиректору ООО Олесе Овчинниковой.

По информации с сайта компании, «Амтехнос» реализует проекты по технологическому консалтингу, системной интеграции и сервисной поддержке автоматизированных систем в различных секторах экономики. По итогам 2024 года выручка компании составила 62,9 млн рублей, чистая прибыль — 7,9 млн рублей.

Особая экономическая зона технико-внедренческого типа создана в Томске в 2005 году, расположена на двух площадках — на северной окраине города (вблизи Северного промузла) и на восточной (вблизи Академгородка). Резиденты томской ОЭЗ специализируются на IT и электронике, медицине и биотехнологиях, приборостроении, производстве и инжиниринге, химии и новых материалах.

