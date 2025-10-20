На ежегодной музейной конференции отметили опыт команды Томского областного краеведческого музея
Форум «Музей и город: новая повседневность» собрал в Санкт-Петербурге десятки специалистов из регионов России. Они обменялись опытом организации фестивалей локальной культуры, в том числе с использованием музейных пространств. Конференция прошла по программе социальных инвестиций «Родные города» компании «Газпром нефть».
В течение трех дней в петербургском пространстве «Севкабель Порт» проходили лекции, дискуссии и практикумы для музейных команд из ХМАО-Югры, Ямала, Тюмени, Омской, Оренбургской областей и других регионов. Вместе с ведущими российскими экспертами участники обсудили организацию городских фестивалей, их позиционирование и продвижение, особенности работы с локальной идентичностью и культурным наследием.
Форум является частью проекта «Родные музеи», он стал продолжением онлайн-курса «Музей и город», который в июле для специалистов запустили программа «Родные города» и АНО «Лаборатория культурных практик».
В конференции приняли участие и томичи. Программа «Родные города» давно сотрудничает с Томском. Так, в рамках проекта «Родные музеи» в этом году прошел фестиваль «Резной Томск», посвященный деревянному наследию региона. Совместно с Томским областным краеведческим музеем были организованы несколько проектов, один из которых — выставка картин томского хирурга Дмитрий Лаврова.
По итогам конференции все участники получили сертификаты о повышении квалификации в области событийного маркетинга и работы с культурным наследием.
Наш музей не раз становился участником программы социальных инвестиций «Родные города». Два года назад открылась выставка акварелей уникального художника Дмитрия Лаврова, бывшего хирурга районных больниц в селах Каргасок и Новый Васюган. Мы оцифровали, распечатали и оформили для экспонирования более 120 работ. Выставка была передвижной — помимо Томска, ее также увидели жители Каргасокского, Парабельского и Колпашевского районов. Еще один проект, реализованный при поддержке «Родных городов» — установка перед зданием музея электронного информационного киоска со сменными афишами. На конференцию мы решили приехать, потому что ее программа затрагивает множество актуальных направлений музейной деятельности. Нам были интересны как спикеры и заявленные темы лекций, так и возможность завести новые знакомства.
Мы хотим, чтобы в наших городах было больше ярких и интересных событий, насыщенная культурная жизнь. Во многом это происходит благодаря местным музеям. Мы помогаем им изучать разнообразные форматы продвижения локальных культурных особенностей и находить новый язык общения с публикой. Созданные вместе с нами фестивали сегодня входят в число главных культурных событий регионов. Эти фестивали, а также обновленные музейные пространства развиваются и ежегодно расширяют аудиторию, в том числе за счет туристов.
«Родные города» — программа социальных инвестиций «Газпром нефти». Ее цель — улучшать жизнь людей и способствовать устойчивому развитию регионов деятельности компании. Программа развивает системы культурных, спортивных, образовательных, экологических и других проектов в ЯНАО, ХМАО-Югре, Омской, Тюменской, Томской, Оренбургской областях, Москве и Санкт-Петербурге. «Газпром нефть» обладает статусом партнера «Национальных проектов России» и способствует достижению целей национального развития.
«Родные музеи» — проект по развитию региональных музеев. Входит в систему культурно-образовательных проектов программы «Родные города». Цель проекта — способствовать трансформации культурных институций в центры досуга и поддерживать их роль как инициаторов креативных преобразований в регионах. Участниками проекта являются 25 музеев из Омской, Оренбургской, Тюменской, Томской областей, ЯНАО, ХМАО-Югры и других регионов. С 2022 года совместно с музеями было реализовано более 80 культурных проектов.
