На ежегодной музейной конференции отметили опыт команды Томского областного краеведческого музея

20 октября 2025 / Пресс-служба ООО «Газпромнефть-Восток» / Фото: Пресс-служба ООО «Газпромнефть-Восток»

Форум «Музей и город: новая повседневность» собрал в Санкт-Петербурге десятки специалистов из регионов России. Они обменялись опытом организации фестивалей локальной культуры, в том числе с использованием музейных пространств. Конференция прошла по программе социальных инвестиций «Родные города» компании «Газпром нефть».

В течение трех дней в петербургском пространстве «Севкабель Порт» проходили лекции, дискуссии и практикумы для музейных команд из ХМАО-Югры, Ямала, Тюмени, Омской, Оренбургской областей и других регионов. Вместе с ведущими российскими экспертами участники обсудили организацию городских фестивалей, их позиционирование и продвижение, особенности работы с локальной идентичностью и культурным наследием.

Форум является частью проекта «Родные музеи», он стал продолжением онлайн-курса «Музей и город», который в июле для специалистов запустили программа «Родные города» и АНО «Лаборатория культурных практик».

В конференции приняли участие и томичи. Программа «Родные города» давно сотрудничает с Томском. Так, в рамках проекта «Родные музеи» в этом году прошел фестиваль «Резной Томск», посвященный деревянному наследию региона. Совместно с Томским областным краеведческим музеем были организованы несколько проектов, один из которых — выставка картин томского хирурга Дмитрий Лаврова.

По итогам конференции все участники получили сертификаты о повышении квалификации в области событийного маркетинга и работы с культурным наследием.

Елена

Силкина заведующая научно-методическим отделом Томского областного краеведческого музея Наш музей не раз становился участником программы социальных инвестиций «Родные города». Два года назад открылась выставка акварелей уникального художника Дмитрия Лаврова, бывшего хирурга районных больниц в селах Каргасок и Новый Васюган. Мы оцифровали, распечатали и оформили для экспонирования более 120 работ. Выставка была передвижной — помимо Томска, ее также увидели жители Каргасокского, Парабельского и Колпашевского районов. Еще один проект, реализованный при поддержке «Родных городов» — установка перед зданием музея электронного информационного киоска со сменными афишами. На конференцию мы решили приехать, потому что ее программа затрагивает множество актуальных направлений музейной деятельности. Нам были интересны как спикеры и заявленные темы лекций, так и возможность завести новые знакомства.

Ярина

Сугакова директор программы социальных инвестиций «Родные города» компании «Газпром нефть» Мы хотим, чтобы в наших городах было больше ярких и интересных событий, насыщенная культурная жизнь. Во многом это происходит благодаря местным музеям. Мы помогаем им изучать разнообразные форматы продвижения локальных культурных особенностей и находить новый язык общения с публикой. Созданные вместе с нами фестивали сегодня входят в число главных культурных событий регионов. Эти фестивали, а также обновленные музейные пространства развиваются и ежегодно расширяют аудиторию, в том числе за счет туристов.

«Родные города» — программа социальных инвестиций «Газпром нефти». Ее цель — улучшать жизнь людей и способствовать устойчивому развитию регионов деятельности компании. Программа развивает системы культурных, спортивных, образовательных, экологических и других проектов в ЯНАО, ХМАО-Югре, Омской, Тюменской, Томской, Оренбургской областях, Москве и Санкт-Петербурге. «Газпром нефть» обладает статусом партнера «Национальных проектов России» и способствует достижению целей национального развития.

«Родные музеи» — проект по развитию региональных музеев. Входит в систему культурно-образовательных проектов программы «Родные города». Цель проекта — способствовать трансформации культурных институций в центры досуга и поддерживать их роль как инициаторов креативных преобразований в регионах. Участниками проекта являются 25 музеев из Омской, Оренбургской, Тюменской, Томской областей, ЯНАО, ХМАО-Югры и других регионов. С 2022 года совместно с музеями было реализовано более 80 культурных проектов.

