Газовый баллон взорвался при пожаре в томской автомастерской

Газовый баллон взорвался при пожаре в томской автомастерской

Накануне в Томске загорелся ангар-автомастерская на улице Александра Угрюмова, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.

В результате пожара произошел взрыв газового баллона, что привело к частичному обрушению стен и кровли помещения. Возгорание на площади 300 кв. метров ликвидировали 37 огнеборцев и 10 единиц техники.

При пожаре получил травмы 38-летний мужчина, он отказался от госпитализации. Из мастерской эвакуировали четыре газовых баллона.

В результате пожара обгорело ремонтное оборудование, автокран, автовышка, газель и мотоцикл.

