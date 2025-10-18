Газовый баллон взорвался при пожаре в томской автомастерской
18 октября 2025 / Томский Обзор / Фото: ГУ МЧС по Томской области
Накануне в Томске загорелся ангар-автомастерская на улице Александра Угрюмова, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.
В результате пожара произошел взрыв газового баллона, что привело к частичному обрушению стен и кровли помещения. Возгорание на площади 300 кв. метров ликвидировали 37 огнеборцев и 10 единиц техники.
При пожаре получил травмы 38-летний мужчина, он отказался от госпитализации. Из мастерской эвакуировали четыре газовых баллона.
В результате пожара обгорело ремонтное оборудование, автокран, автовышка, газель и мотоцикл.
