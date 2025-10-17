Томичей приглашают на благотворительную выставку котят и кошек

17 октября 2025 / Томский Обзор / Фото: предоставлено организаторами

В субботу, 18 октября, в томском зоомагазине «Красный кролик» пройдет благотворительная ярмарка-раздача животных. На мероприятии томичи смогут выбрать себе котят в возрасте от 3 месяцев, взрослых стерилизованных кошек и щенков.

Как сообщают организаторы, в рамках ярмарки будет работать гаражная распродажа, где посетители смогут купить вещи, аксессуары, комнатные растения, картины и книги. Средства от продажи пойдут на корм и лекарства подопечным команды «Добрые дела». Все желающие также могут принести питание и подарки питомцам. Гости мероприятия получат купоны на скидку в зоомагазин.

«Так как пушистиков становится все больше и больше, будем очень рады лоткам, желательно новым. Подобранный питомец должен пройти двухнедельный карантин, в связи с этим очень нуждаемся в одноразовых пелёнках, новых лотках, переносках и клетках №2-4 для карантина, переноски тоже нужны возить подопечных ветклинику», — говорится в сообщении.

Посетители, желающие забрать животное, должны принести с собой паспорт и переноску. Организаторы оформят договор. Все новые хозяева получат сертификаты на льготную стерилизацию.

«Томичи, приютившие животное, должны будут сделать фотоотчет из дома и сообщить о состоянии пушистика. Если он не приживется, то мы заберем его обратно», — отметила организатор мероприятия Лариса Прохорова.

Ярмарка будет работать с 13.00 до 19.00 по адресу: ул. Льва Толстого, 38/5 (отдел «Красный кролик»).

