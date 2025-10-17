Томская область получит более 240 млн рублей на расселение аварийного жилья

17 октября 2025 / Томский Обзор / Фото: Владимир Дударев, из архива издания

Томская область вошла в число 23 регионов, которые получат более 8,3 млрд рублей на расселение аварийного жилья. Предполагается, что таки образом будут переселены 15,8 тыс. человек.

Как уточняют в пресс-службе обладминистрации, Томской области выделили 244 млн рублей на расселение аварийного жилья.

Всего с 2025 по 2030 годы по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» в России планируется переселить 345 тысяч человек из аварийного жилья общей площадью 6,2 млн кв. м.

