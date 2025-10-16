Неизвестные повредили зимнее ограждение у фонтана на Плеханова в Томске
16 октября 2025 / Томский Обзор / Фото: пресс-служба мэрии
В Томске разыскивают вандалов, повредивших зимнее ограждение фонтана в пер. Плеханова, сообщает пресс-служба мэрии.
— Зимнее ограждение фонтана уже не первый раз привлекает внимание вандалов — люди специально повреждают покрытие. Здесь установлено видеонаблюдение, надеюсь, правоохранители установят личности вандалов, и они понесут наказание, — сказала директор МКУ «ИЗС» Алёна Валишева.
В сообщении уточняется, что сотрудники написали заявление в полицию для привлечения нарушителей к ответственности.
Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».