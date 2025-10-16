18+
Неизвестные повредили зимнее ограждение у фонтана на Плеханова в Томске

В Томске разыскивают вандалов, повредивших зимнее ограждение фонтана в пер. Плеханова, сообщает пресс-служба мэрии.

— Зимнее ограждение фонтана уже не первый раз привлекает внимание вандалов — люди специально повреждают покрытие. Здесь установлено видеонаблюдение, надеюсь, правоохранители установят личности вандалов, и они понесут наказание, — сказала директор МКУ «ИЗС» Алёна Валишева.

В сообщении уточняется, что сотрудники написали заявление в полицию для привлечения нарушителей к ответственности.

