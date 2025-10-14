Инвестор ввел I очередь рыбного логоцентра в Томске - власти

14 октября 2025 / Томский Обзор / Фото: Владимир Дударев, из архива издания

Инвестор ввел первую очередь логистического центра для хранения и переработки рыбы в Томске, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на губернатора Томской области Владимира Мазура.

Первая очередь, уточнил губернатор, рассчитана на единовременное хранение до 650 тонн продукции. В планах — запуск второй и третьей холодильных камер.

Объем инвестиций в первую очередь он не назвал.

Ранее сообщалось, что инвестпроект по строительству логистического центра для хранения и переработки рыбы в Томске реализовывает ООО «Меридиан Плюс». Строительство началось в 2022 году, инвестиции в проект оценивались 55 млн рублей. Ввод был запланирован на 2024 год, однако, позднее сроки перенеслись на 2025 год.

Также сообщалось, что по замыслу инвестора, рыбаки Томской области будут свозить свою продукцию в логоцентр, а переработчики смогут выбирать из привезенной продукции нужную им. Тем самым рыбакам не придется самостоятельно объезжать предприятия рыбопереработки, чтобы предложить им свой улов. Кроме того, ввод логоцентра позволит осуществлять прямые поставки сырья с Дальнего Востока.

По данным ЕГРЮЛ, ООО «Меридиан Плюс» зарегистрировано в Томске в 2017 году, занимается переработкой и консервированием рыбы. Компания принадлежит ее директору Валентину Счастному. По итогам 2024 года выручка ООО составила 98,3 млн рублей, чистая прибыль — 1 млн рублей.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».