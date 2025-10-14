18+
18+
РЕКЛАМА

Инвестор ввел I очередь рыбного логоцентра в Томске - власти

Город, Томские новости, рыба логистика интересные новости Томска предприятия томские производства промышленность Инвестор ввел I очередь рыбного логоцентра в Томске - власти

Инвестор ввел первую очередь логистического центра для хранения и переработки рыбы в Томске, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на губернатора Томской области Владимира Мазура.

Первая очередь, уточнил губернатор, рассчитана на единовременное хранение до 650 тонн продукции. В планах — запуск второй и третьей холодильных камер.

Объем инвестиций в первую очередь он не назвал.

Ранее сообщалось, что инвестпроект по строительству логистического центра для хранения и переработки рыбы в Томске реализовывает ООО «Меридиан Плюс». Строительство началось в 2022 году, инвестиции в проект оценивались 55 млн рублей. Ввод был запланирован на 2024 год, однако, позднее сроки перенеслись на 2025 год.

Также сообщалось, что по замыслу инвестора, рыбаки Томской области будут свозить свою продукцию в логоцентр, а переработчики смогут выбирать из привезенной продукции нужную им. Тем самым рыбакам не придется самостоятельно объезжать предприятия рыбопереработки, чтобы предложить им свой улов. Кроме того, ввод логоцентра позволит осуществлять прямые поставки сырья с Дальнего Востока.

По данным ЕГРЮЛ, ООО «Меридиан Плюс» зарегистрировано в Томске в 2017 году, занимается переработкой и консервированием рыбы. Компания принадлежит ее директору Валентину Счастному. По итогам 2024 года выручка ООО составила 98,3 млн рублей, чистая прибыль — 1 млн рублей.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».

Тэги/темы:
Томские новости

Более 120 томских соцучреждений досрочно подключат к отоплению

17 сентября 2025
Томские новости

Завтра в Томске ограничат движение на участке ул. Гоголя

13 октября 2025
Томские новости

Новые игровые возможности: «Ростелеком» и «Леста» договорились о сотрудничестве

25 сентября 2025
Томские новости

В Ботсаду ТГУ поселились амфибии, которые могут отращивать себе мозг и превращаться в земноводных

30 сентября 2025
Томские новости

В Томске выпустили настолку по легендам томских татар

22 сентября 2025
Томские новости

В Томске на месте снесенного деревянного дома на Октябрьской, 49 началось строительство

18 сентября 2025
Томские новости

В Томском районе установили проекционные пешеходные переходы

15 сентября 2025
Томские новости

В Томске появился мурал к 120-летию томского водопровода

2 октября 2025