Грузовик опрокинулся на Кузовлевском тракте в Томске

Сегодня утром, 14 октября, в Томске при выезде на Кузовлевский тракт опрокинулся грузовик, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Инцидент произошел около 8.05. По предварительным данным, водитель при повороте направо допустил опрокидывание специализированного автомобиля.

В результате происшествия водитель грузовика с травмами доставлен в медучреждение. Обстоятельства произошедшего устанавливаются. Очевидцев просят обращаться по адресу: Иркутский тракт, 79, 1 этаж, кабинет 103, телефон 8 (38-22) 79-46-99.

