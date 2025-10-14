У томской школы «Перспектива» установили светофор

В Томске вблизи томской школы «Перспектива» на ул. Никитина установили новый светофор с кнопкой для пешеходов, сообщает пресс-служба мэрии.

Сейчас объект работает в режиме «мигающий желтый». Предполагается, что он заработает в штатном режиме к концу недели.

В сообщении уточняется, что светофор установили после обращения томичей.

— Здесь проезжая часть уже оборудована искусственными дорожными неровностями, однако все пешеходные переходы здесь не регулируются. Светофор позволит школьникам переходить дорогу, не опасаясь машин. В ближайшее время мы также установим здесь ограждения на подходах к светофору, — рассказал заместитель мэра Томска по благоустройству Денис Хафизов.

