Шестилетний мальчик попал под колеса иномарки в томском микрорайоне Радонежский

Сегодня утром, 13 октября, в Томске под колеса иномарки попал шестилетний мальчик, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Инцидент произошел около 10.40 на ул. Береговой, 3. По предварительным данным, ребенок неожиданно вышел на проезжую часть в 30 метрах от нерегулируемого пешеходного перехода и попал под колеса автомобиля «Равон Р4», которым управлял 27-летний водитель.

Мальчика с травмами доставили в медучреждение.

Очевидцев ДТП просят обратиться по адресу: Иркутский тракт, 79, 1 этаж, кабинет 103, телефон 8 (38-22) 79-46-93.

