18+
18+
РЕКЛАМА

Шестилетний мальчик попал под колеса иномарки в томском микрорайоне Радонежский

Город, Происшествия, Томские новости, интересные новости Томска сводка происшествий жесть дорожная обстановка Шестилетний мальчик попал под колеса иномарки в томском микрорайоне Радонежский

Сегодня утром, 13 октября, в Томске под колеса иномарки попал шестилетний мальчик, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Инцидент произошел около 10.40 на ул. Береговой, 3. По предварительным данным, ребенок неожиданно вышел на проезжую часть в 30 метрах от нерегулируемого пешеходного перехода и попал под колеса автомобиля «Равон Р4», которым управлял 27-летний водитель.

Мальчика с травмами доставили в медучреждение.

Очевидцев ДТП просят обратиться по адресу: Иркутский тракт, 79, 1 этаж, кабинет 103, телефон 8 (38-22) 79-46-93.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».

Тэги/темы:
Томские новости

Новым главой Ленинского района Томска назначен Станислав Кербер

24 сентября 2025
Томские новости

В Ботсаду ТГУ поселились амфибии, которые могут отращивать себе мозг и превращаться в земноводных

30 сентября 2025
Томские новости

В Томске часть трамваев приостановят движение в выходные

10 октября 2025
Томские новости

В сквере у ОКБ в Томске до сих пор не демонтировали некачественный асфальт

18 сентября 2025
Томские новости

В Томске на месте снесенного деревянного дома на Октябрьской, 49 началось строительство

18 сентября 2025
Томские новости

Пропавший в начале сентября северский музыкант найден мертвым

29 сентября 2025
Томские новости

В Томском районе установили проекционные пешеходные переходы

15 сентября 2025
Томские новости

Масштабная зооярмарка пройдет у Дворца спорта в Томске

20 сентября 2025
Томские новости

Великолепная семерка. В Томске выбрали лучших робототехников России

30 сентября 2025