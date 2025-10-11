В ближайшие дни томичей ждут морозы

11 октября 2025 / Томский Обзор / Фото: Владимир Дударев, из архива издания

Температура ниже нормы на 7-9 градусов и морозы ожидаются в ближайшие дни в Томсокй области. Об этом со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь».

— Наиболее низкая температура на азиатской части страны — и это самый юг Сибири и Дальний Восток. На юге Сибири, это Омская, Томская, Новосибирская, Кемеровская области, Алтайский край, Республика Алтай, Хакасия, Тыва, Красноярский край, Иркутская область, с 11 до 15 октября температура на 7-9 градусов ниже нормы, минимальные значения (ночные температуры — прим. ред.) в диапазоне минус 7 — минус 10 градусов, — сказал Вильфанд.

Он уточнил, что на юге Красноярского края в Тыве, в Хакасии ночные температуры до минус 14, в Иркутской области до минус 16.

— Приличные морозы, это очень холодная погода для этого времени года, — отметил Вильфанд.

