На Клюева в Томске построят школу, детский сад и микрорайон

Томский Обзор / Фото: 10 октября 2025 // Фото: tomsk.gov.ru

Накануне, 9 октября, в Томске подвели итоги аукциона на право заключение договора о комплексном развитии незастроенной территории на ул. Клюева. Победителем признано ООО «КСВ — ГРУПП».

Как уточняют в пресс-службе обладминистрации, организация предложила 15,7 млн рублей. Эти средства поступят в региональный бюджет.

Предполагается, что на участке ул. Клюева площадью 9 га будет построен новый комфортный жилой микрорайон. Также по договору инвестор обязывается возвести и безвозмездно передать в муниципальную собственность школу и детский сад не менее чем на 200 мест.

Срок реализации договора — 7 лет.

