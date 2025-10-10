18+
В Томске сняли документальный фильм о театре «Индиго»

Город, Культура в Томске, Томские новости, интересные новости томское кино смотреть онлайн премьера кинематограф В Томске сняли документальный фильм о театре «Индиго»

В Томске завершились сьёмки документального короткометражного фильма про уникальный томский театр «Индиго». Лента под рабочим названием «Добрый жест», будет представлена в декабре. Премьеру приурочат к 20-летию театра, где на одной сцене играют глухие, слабослышащие и слышащие актеры, сообщил продюсер и один из режиссеров фильма Женя Жуков.

— Съёмки проходили по блокам с мая по октябрь этого года в формате наблюдения и интервью. Удалось познакомиться с потрясающими пассионарными людьми такими как Александр Постников и Татьяна Топчий, на чьих плечах держится этот самобытнейший театр. Изначально мы хотели снять фильм о том, каково работать глухим со слышащими, каково им понимать друг друга, но жизнь быстро внесла свои корректировки, и сама история будет больше рассказана через основателя театра на фоне его жизненных перипетий, — отметил Евгений Жуков.

По словам сценариста и одного из режиссеров фильма Артема Сагеева, творческой команде фильма было интересно рассмотреть не столько историю самого театра, сколько погрузится в его атмосферу и уловить то, что скрыто от глаз.

— Понять творческую и смысловую концепцию театра и его создателя, смыслы, заложенные в основу. История получается довольно интересная и глубокая, — рассказал Сагеев.

Томичам удалась запустить фильм в производство благодаря победе во всероссийском конкурсе «Россия — взгляд в будущее» от Фонда поддержки регионального кинематографа. По условиям организатора производство фильмов-победителей должно быть в регионах с участием местного киносообщества.

Как отмечают создатели ленты, после премьеры фильм будет участвовать в кинофестивалях.

Напомним, театр «Индиго» — единственный в Сибири интегрированный профессиональный театр, имеющий статут муниципального учреждения. За его плечами множество постановок, региональных и всероссийских наград. Располагается он в зрелищном центре «АЭЛИТА»

