Томские заведения поборются за звание лучших в Сибири

Томские рестораны, бар и шеф-повар попали в шорт-лист премии WHERETOEAT SIBERIA, который был опубликован сегодня, 2 октября.

Так, в топ-50 лучших ресторанов Сибири вошли томские рестораны «1902», «Кухтерин» и «Нарым». Шеф-повар последнего Владислав Ли также попал в шорт-лист премии в соответствующей номинации. Томский «Кабинет редкостей» вновь претендует на победу в категории «Бар года».

Списки формировались по результатам тайного голосования экспертов, в число которых вошли профессионалы ресторанного, гостиничного и винного бизнеса, а также представители специализированной прессы.

Итоги конкурса WHERETOEAT SIBERIA подведут 23 октября на церемонии в Красноярске.

Премия WhereToEat (WHERETOEAT) — это ежегодная национальная и международная ресторанная премия, учреждённая в 2013 году ассоциацией российских гастрономических журналистов. Она входит в перечень авторитетных индустриальных наград России и СНГ, включая Казахстан.

Итоги премии подводят по результатам тайного голосования коллегии экспертов — профессионалов ресторанного, гостиничного и винного бизнеса, а также представителей специализированной прессы.

