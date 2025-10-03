Томские заведения поборются за звание лучших в Сибири
Томские рестораны, бар и шеф-повар попали в шорт-лист премии WHERETOEAT SIBERIA, который был опубликован сегодня, 2 октября.
Так, в топ-50 лучших ресторанов Сибири вошли томские рестораны «1902», «Кухтерин» и «Нарым». Шеф-повар последнего Владислав Ли также попал в шорт-лист премии в соответствующей номинации. Томский «Кабинет редкостей» вновь претендует на победу в категории «Бар года».
Списки формировались по результатам тайного голосования экспертов, в число которых вошли профессионалы ресторанного, гостиничного и винного бизнеса, а также представители специализированной прессы.
Итоги конкурса WHERETOEAT SIBERIA подведут 23 октября на церемонии в Красноярске.
Премия WhereToEat (WHERETOEAT) — это ежегодная национальная и международная ресторанная премия, учреждённая в 2013 году ассоциацией российских гастрономических журналистов. Она входит в перечень авторитетных индустриальных наград России и СНГ, включая Казахстан.
