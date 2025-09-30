18+
18+
РЕКЛАМА

В завтрашнего дня пригородные поезда в Томской области переходят на зимнее расписание

Город, Общественный транспорт, Томские новости, Интересные новости Томска проезд дачники пригородные электрички В завтрашнего дня пригородные поезда в Томской области переходят на зимнее расписание

Завтра, 1 октября, в связи с окончанием летнего сезона изменится расписание некоторых пригородных поездов в Томской области, сообщает служба корпоративных коммуникаций ЗСЖД.

В частности, изменится график движения пригородного поезда №6096/6095. Он будет курсировать по пятницам, субботам и воскресеньям по маршруту Тайга — Томск-I — Тайга, а по понедельникам — по маршруту Басандайка — Томск-I — Басандайка.

Также с 1 октября отменяется курсирование сезонных («летних») электропоездов по маршруту Томск-II — Асино. С 4 октября сезонные электропоезда не будут курсировать по маршрутам Томск — Тайга и Томск — Басандайка.

Более подробную информацию о расписании электропоездов можно получить в мобильном приложении «РЖД Пассажирам», на сайте пригородной компании, по телефону диспетчера 8-800-700-25-01 (звонок бесплатный), а также в железнодорожных кассах АО «Кузбасс-пригород».

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».

Тэги/темы:
Томские новости

КПО «Сибирь» — в Томской области запустили завод по переработке ТКО

11 сентября 2025
Томские новости

В Томской области растет уровень заболеваемости ОРВИ

17 сентября 2025
Томские новости

Томские сыровары привезли две медали со всемирного конкурса

22 сентября 2025
Люди

Физтех — лучше всех. Как студенты «берегового» вуза попали на атомный ледокольный флот

8 сентября 2025
Люди

Легасов. От девяти дней одного года до Чернобыля

11 сентября 2025
Томские новости

С улиц Томска убирают цветы

29 сентября 2025
Томские новости

Томской области спишут задолженность по бюджетным кредитам

31 августа 2025
Томские новости

Суд удовлетворил иск РФС о взыскании 42 млн руб. с ФК «Томь»

12 сентября 2025
Томские новости

В Томске открылся фестиваль «Мир авторских кукол»

1 сентября 2025