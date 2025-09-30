В завтрашнего дня пригородные поезда в Томской области переходят на зимнее расписание

30 сентября 2025 / Томский Обзор / Фото: из архива издания

Завтра, 1 октября, в связи с окончанием летнего сезона изменится расписание некоторых пригородных поездов в Томской области, сообщает служба корпоративных коммуникаций ЗСЖД.

В частности, изменится график движения пригородного поезда №6096/6095. Он будет курсировать по пятницам, субботам и воскресеньям по маршруту Тайга — Томск-I — Тайга, а по понедельникам — по маршруту Басандайка — Томск-I — Басандайка.

Также с 1 октября отменяется курсирование сезонных («летних») электропоездов по маршруту Томск-II — Асино. С 4 октября сезонные электропоезда не будут курсировать по маршрутам Томск — Тайга и Томск — Басандайка.

Более подробную информацию о расписании электропоездов можно получить в мобильном приложении «РЖД Пассажирам», на сайте пригородной компании, по телефону диспетчера 8-800-700-25-01 (звонок бесплатный), а также в железнодорожных кассах АО «Кузбасс-пригород».

