Иномарка перевернулась после столкновения с автобусом в Томске
30 сентября 2025 / Томский Обзор / Фото: УМВД по Томской области
Сегодня утром, 30 сентября, в Томске столкнулись автомобиль «Митсубиси» и маршрутный «ПАЗ», сообщает пресс-служба регионального УМВД.
Инцидент произошел около 8.05 на пр. Академическом, 1г. По предварительным данным, 70-летний водитель иномарки при повороте налево не уступил дорогу автобусу.
В результате ДТП иномарка перевернулась, а ее водитель для осмотра был доставлен в больницу. Как уточняют телеграм-канале регионального ТО ПСС, мужчина без сознания был заблокирован в автомобиле.
Обстоятельства произошедшего устанавливаются.
