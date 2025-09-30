18+
Иномарка перевернулась после столкновения с автобусом в Томске

Сегодня утром, 30 сентября, в Томске столкнулись автомобиль «Митсубиси» и маршрутный «ПАЗ», сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Инцидент произошел около 8.05 на пр. Академическом, 1г. По предварительным данным, 70-летний водитель иномарки при повороте налево не уступил дорогу автобусу.

В результате ДТП иномарка перевернулась, а ее водитель для осмотра был доставлен в больницу. Как уточняют телеграм-канале регионального ТО ПСС, мужчина без сознания был заблокирован в автомобиле.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

