С улиц Томска убирают цветы

Сегодня утром, 29 сентября, в Томске подрядчик начал убирать кашпо с цветами с городских улиц, сообщает пресс-служба мэрии.

Так, цветы снимают на пл. Ново-Соборной, в районе Драмтеатра, БКЗ и в других местах. Предполагается, что всего будет убрано 655 элементов вертикального озеленения.

— Продолжаем подготовку к зимнему сезону. Для этого, кроме регулярной уборки городских парков и скверов, за которые ответственный подрядчик, проверяем все элементы, чтобы знать, где нужно провести мелкий ремонт, что-то убрать на зимнее хранение, — сказал начальник департамента дорожной деятельности и благоустройства Томска Александр Живоглядов.

В пресс-службе уточняют, что за озеленение городских клумб отвечает ООО «Зеленстрой». Специалисты занимаются содержанием клумб на муниципальных территориях. Кроме того, рабочие прибирают порядка 60 центральных парков и скверов, в том числе и в зимнее время.

