Две иномарки столкнулись в Томске
В воскресенье, 28 сентября, в Томске столкнулись «Мицубиси Мираж» и «Мицубиси Монтеро», сообщает пресс-служба регионального УМВД.
Инцидент произошел около 19.40 в районе ул. Дальне-Ключевской, 105. По предварительным данным, 49-летний водитель «Мицубиси Мираж», двигаясь в сторону улицы Пушкина, выехал на встречную полосу движения и допустил столкновение со вторым автомобилем под управлением 25-летнего водителя.
В результате происшествия травмирован водитель автомобиля «Мицубиси Мираж». В телеграм-канале регионального ТО ПСС сообщалось, что двое пострадавших в результате произошедшего заблокированы в автомобилях без возможности самостоятельно выбраться.
Обстоятельства ДТП устанавливаются. Очевидцев произошедшего просят обращаться по адресу: Иркутский тракт, 79, 1 этаж, кабинет 103, телефон 8 (38-22) 79-46-99.
