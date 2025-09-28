18+
Две иномарки столкнулись в Томске

В воскресенье, 28 сентября, в Томске столкнулись «Мицубиси Мираж» и «Мицубиси Монтеро», сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Инцидент произошел около 19.40 в районе ул. Дальне-Ключевской, 105. По предварительным данным, 49-летний водитель «Мицубиси Мираж», двигаясь в сторону улицы Пушкина, выехал на встречную полосу движения и допустил столкновение со вторым автомобилем под управлением 25-летнего водителя.

В результате происшествия травмирован водитель автомобиля «Мицубиси Мираж». В телеграм-канале регионального ТО ПСС сообщалось, что двое пострадавших в результате произошедшего заблокированы в автомобилях без возможности самостоятельно выбраться.

Обстоятельства ДТП устанавливаются. Очевидцев произошедшего просят обращаться по адресу: Иркутский тракт, 79, 1 этаж, кабинет 103, телефон 8 (38-22) 79-46-99.

