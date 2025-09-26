18+
В Томске открыли памятник чемодану

Город, Городское благоустройство, Памятники, Томские новости, Туризм в Томске, памятник чемодану томск достопримечательности куда сходить новости интересное туризм В Томске открыли памятник чемодану

Сегодня, 26 сентября, в сквере напротив томской гостиницы «Спутник» открыли скульптуру «Чемодан — верный спутник путешествий». Событие приурочили ко Всемирному дню туризма, который празднуется 27 сентября.

Автором памятника стал томский скульптор Олег Кислицкий, известный своими работами «Любовник», «Младенец в капусте», «Лягушка-путешественница» и др. Инициатором установки к своему 60-летию выступил «Томсктурист».

Торжественно открыли «Чемодан» томский путешественник Евгений Ковалевский, представитель туристической компании-устроителя проекта Ирина Константинова и Олег Кислицкий.

«Если потереть чемодану ножки и загадать желание, чтобы в жизни было много путешествий, то оно сбудется», — пообещали туристам организаторы.

