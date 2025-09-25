Сотрудники «Томскнефти» приняли участие в «Чистых играх»

25 сентября 2025 / Томский Обзор / Фото: пресс-служба АО «Томскнефть» ВНК

Стрежевой присоединился к региональному экологическому марафону. В городском парке прошли «Чистые игры», в которых приняли участие 16 команд. Среди активистов — сотрудники «Томскнефти» и её дочерних обществ.

— Такие соревнования нам нравятся. Это не только возможность сплотиться, познакомиться с новыми людьми, посостязаться и интересно провести время, но и отличный повод внести свой вклад в то, чтобы наш город стал красивее, чище и уютнее, — отмечают нефтяники.

«Игровым полем» для борцов за чистоту в этот раз стали берег реки Пасол и лес по обе стороны от смотровой площадки «Баржа». Разобрав перчатки и мусорные мешки, команды с завидным азартом разбежались по подшефной территории. На счету не только каждая минута (на сбор и доставку «добытого» мусора к финишу отводится лишь один час), но и каждый килограмм, ведь победителей определяют по весу их «трофеев».

В «трофеях», увы, недостатка не было: стекло и пластик, жестяные и алюминиевые банки, упаковки от фастфуда и полиэтиленовые пакеты… Отдыхать культурно и экологично пока привыкли не все. Впрочем, встречались и весьма любопытные артефакты. К примеру, невесть как оказавшиеся в парке поддон душевой кабины и барабан стиральной машины.

«Урожай», собранный участниками «Чистых игр», в сумме потянул на 857,5 килограмма. Самый увесистый вклад в общий результат внесла команда «Эко-герои»: 182 кило мусора! Она и стала победителем. Впрочем, как отметили организаторы чемпионата и сами экоактивисты, в таких состязаниях слоган «Главное — не победа, а участие» обретает совершенно особый смысл. Да и гран-при достаётся не только чемпиону — всем горожанам, для которых «выиграли» чистый парк.

АО «Томскнефть» ВНК — совместное предприятие АО «ННК» и ПАО «Газпром нефть». Ведущий недропользователь региона, осуществляющий добычу нефти и газа на территории Томской области и ХМАО.

Фото: пресс-служба АО «Томскнефть» ВНК

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».