В Томске появится вторая раменная «Кинцуги»

23 сентября 2025 / Томский Обзор / Фото: предоставлено «Кинцуги»

Зимой в Томске появится еще одна японская раменная «Кинцуги». Она будет располагаться на улице Пушкина, 61/3, сообщили «Томскому Обзору» в заведении.

По словам управляющего «Кинцуги» Дениса Антонченко, решение открыть филиал японской раменной возникло спонтанно — появилась возможность снять подходящее помещение:

— Оно простаивало несколько месяцев. А на Пушкина, в районе Михайловского парка, сходить почти некуда, мы решили, было бы классно там открыть нашу раменную. Открытие второй точки скорее удачное стечение обстоятельств, чем стратегия. Хотя нам, конечно, интересно развитие.

По формату филиал будет очень похож на «Кинцуги» на Ленина. В нем сохранят концепцию спокойствия и уединения. Сохранятся планшеты, самостоятельный заказ блюд, быстрая подача. Однако на новой точке не будет столиков на одного, так как помещение на ул. Пушкина меньше по площади. Тем не менее, атмосферу уединения надеются сохранить с помощью перегородок и планировки зала, чтобы у каждого гостя и у каждой компании было достаточно своего пространства.

Визуально кафе также будут похожи. В заведении планирую сохранить ту же стилистику, вдохновленную японским стилем в интерьере, что и в точке на пр. Ленина — изобилие дерева, спокойные тона, никаких броских элементов.

Денис Антонченко добавляет, что открыть «Кинцуги» на Пушкина сначала планировали в ноябре, но вскоре поняли, что более реальная дата — конец декабря. Возможно, она еще сдвинется — все будет зависеть от скорости проведения ремонтных работ в помещении. Но представители заведения обещают, что зимой 2025–2026 года новая раменная непременно заработает.

Фото: предоставлено «Кинцуги»

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».