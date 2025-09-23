У томской школы «Интеграция» новый директор

Томский Обзор / Фото: 23 сентября 2025 // Фото: tomsk.gov.ru

Новым директором томской школы «Интеграция» назначен Евгений Попов, ранее работавший сотрудником областного департамента образования, сообщает пресс-служба обладминистрации.

Начальник областного департамента образования Юрий Калинюк отметил, что главная задача нового директора — создать в этой большой школе атмосферу доверия, сотрудничества и уважения, превратить ее в настоящий дом знаний и творчества для детей. Важно выстроить эффективный диалог с родителями, вовлечь семьи в жизнь школы, развивать традиции и поддерживать существующие успешные проекты.

Евгений Попов в 2011 году окончил Томский государственный университет, по специальности «Философия», в 2023 году прошел профессиональную переподготовку в Институте новых технологий в образовании по программе «Государственное и муниципальное управление». Работал педагогом-психологом и советником по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в Шегарской школе №1, занимал должность заместителя начальника управления образования Молчановского района, с 2024 года работал сотрудником областного департамента.

Школа «Интеграция» основана 1 сентября 2020 года. Это учреждение инновационного типа с современной материально-технической базой и высококвалифицированными педагогическими кадрами. В школе уделяется значительное внимание разностороннему развитию учащихся: функционируют направления робототехники, отряд «Юнармия», школьный театр «Наш выход», вожатско-волонтерский отряд «Эндорфин», центр медиаобразования, а также действуют спортивные секции, включая самбо, гиревой спорт, лапту и подготовку к сдаче норм ГТО.

