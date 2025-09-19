Сбербанк вступил в дело о банкротстве застройщика, возводящего ЖК на въезде в Томск

19 сентября 2025 / Томский Обзор / Фото: Серафима Кузина, из архива издания

Сбербанк обратился в Арбитражный суд Томской области с заявлением о вступлении в дело о банкротстве ООО «СЗ «ЖК-Московский» (Томск), которое возводит высотный жилой квартал на юго-западном въезде в Томск, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на данные картотеки суда.

В июне заявление о банкротстве компании подал Совкомбанк. Согласно определению суда, в своем заявлении о признании ООО несостоятельным (банкротом) Сбербанк просит признать обоснованными требования в 90,5 млн рублей и включить их в третью очередь реестра требований кредиторов «ЖК-Московский».

Суд принял заявление банка, оно будет рассмотрено после проверки обоснованности заявления Совкомбанка о банкротстве застройщика. Следующее заседание по этому делу запланировано на 15 октября.

Исковые требования Совкомбанка составляют 1,43 млрд рублей. В качестве третьего лица в том числе привлечено ООО «Александровский НПЗ», банкротство которого также инициировано Совкомбанком. При этом номера кредитных договоров в делах о банкротстве АНПЗ и «ЖК-Московский» по заявлениям Совкомбанка полностью совпадают.

В конце августа Арбитражный суд Томской области признал банкротом бенефициара и гендиректора ООО «АНПЗ» Марию Гредасову.

ООО СЗ «ЖК-Московский», по данным ЕГРЮЛ, было зарегистрировано в 2021 году, владельцем компании является Любовь Еремеенко, которая с 2012 по 2023 гг. владела ООО «Авиа спец сервис» (занимается торговлей топливом). До 2012 года владельцем ООО являлась Гредасова.

«ЖК-Московский» реализует проект по строительству ЖК на пересечении улиц Учебная и Московский тракт со стороны реки Томь в Томске. По информации из Единого реестра застройщиков, всего в проект входят три высотки с общей жилой площадью в 14,21 тыс. кв. м. Один из домов застройщик сдал с опозданием в марте текущего года, еще два строятся с задержкой.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».