В томском бостаду впервые зацвела привлекающий мух «дьявольский кувшин»

19 сентября 2025 / Томский Обзор / Фото: Ботсад ТГУ

Бразильская лиана кирказон цимбиферный, привезенная в Ботсад Томского государственного университета в 2016 году, впервые зацвела.

Как сообщает пресс-служба вуза, растение достигает высоты 7 метров и имеет цветки размером до 20 см, которые источают неприятный запах, привлекающий мух.

— В Бразилии кирказон цимбиферный называют Jarrinha (жарринья), что в переводе означает маленькая баночка. Также в народе бытуют названия «чертов чепец», «дьявольский кувшин», «дьявольский плащ», «свиноубийца», «лоза — убийца-змей». Из-за узкой и продолговатой формы покрывала цветки часто напоминают рваные и грязные тряпки, — отмечают сотрудники Ботсада ТГУ. — Растение находило применение в медицине как противоядное, противовоспалительное и иммуномодулирующее средство, но в последнее время эти фармацевтические препараты изъяты с рынка из-за клинических исследований, подтвердивших канцерогенность аристолоховых кислот.

Фото: Ботсад ТГУ

Как и у большинства кирказонов, цветки этого вида имеют расширенную трубку, напоминающую клюв пеликана с кожаным мешком и покрытую направленными внутрь волосками. Насекомые-опылители заползают в эту трубку, и волоски мешают им выбраться обратно до тех пор, пока не произойдет опыление. Затем насекомое может выбраться и лететь опылять уже следующий цветок.

Посмотреть на необычные цветы можно в оранжереях Ботсада ТГУ на самостоятельных экскурсиях, которые проводятся без предварительной записи по субботам и воскресеньям с 10:00 до 17:00.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».