«Ростелеком» обсудил с мэрией Томска цифровое развитие города

16 сентября 2025 / Пресс-служба Томского филиала ПАО «Ростелеком» / Фото: Пресс-служба Томского филиала ПАО «Ростелеком»

В Томске состоялась рабочая встреча директора регионального филиала «Ростелекома» Дениса Кобзаря и мэра Дмитрия Махини. Стороны обсудили ключевые направления цифровизации городского пространства, которые помогут сделать его более технологичным, удобным и безопасным.

Денис Кобзарь презентовал администрации города современные решения, которые могут быть внедрены в городскую инфраструктуру, в их числе — проект по созданию в общественных местах сети Wi-Fi. Услуга обеспечивает стабильный и защищенный доступ к интернету даже при большом числе одновременных подключений. В соответствии с требованиями российского законодательства в сервисе предусмотрена авторизация через портал «Госуслуги».

— Сейчас, когда в регионах России фиксируется замедление мобильного интернета, эта тема особенно актуальна. Мы договорились с «Ростелекомом» о создании в городе сети точек с доступом к интернету через Wi-Fi. Локации определим чуть позже. Это будут общественные места, где наиболее актуально пользоваться интернетом для навигации, вызова такси и не только. Например, Новособорная площадь или Лагерный сад. Уверен, что это сделает наш город более комфортным, — отметил мэр Томска Дмитрий Махиня.

Кроме того, стороны обсудили развитие системы интеллектуального видеонаблюдения, которая позволяет не только оперативно реагировать на правонарушения, но и предотвращать их. Сервис способен выявлять события, требующие внимания, и анализировать характеристики объектов. Его внедрение позволит повысить уровень безопасности в общественных местах и качество работы служб ЖКХ, а также сохранность памятников культурного наследия.

— «Ростелеком» обладает уникальным опытом внедрения цифровых решений в городскую инфраструктуру, что позволяет создавать умные и эффективные системы для городов. От развития технологического потенциала напрямую зависит качество и безопасность жизни горожан, — подчеркнул директор Томского филиала «Ростелекома» Денис Кобзарь.

