В ночь на понедельник томичей ждут заморозки

13 сентября 2025 / Томский Обзор / Фото: Владимир Дударев, из архива издания

В понедельник, 15 сентября, в Томской области ожидается ухудшение погоды, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС со ссылкой на данные томского Гидрометцентра.

— Ночью местами по области при прояснениях в низких местах и травостое ожидаются заморозки -0…-2°C, — говорится в сообщении.

В связи с получением данного прогноза томичей предупреждают о возможном возникновении ЧС и предпосылок к ним, обусловленных гибелью сельскохозяйственных культур.

