В Томске до среды перекроют участок улицы Водяной

Завтра утром, 13 сентября, в Томске перекроют участок ул. Водяной от пер. Тихого до ул. Пролетарской, сообщают в пресс-службе АО «ТомскРТС».

Предполагается, что ограничение движения продлится до 20.00 среды, 17 сентября. В это время на указанном участке будут устранят дефект тепломагистрали №6, выявленный в ходе гидравлических испытаний под дорогой на ул. Водяной. Уточняется, что работы будут проводиться в районе дома №46

Томичей просят учитывать информацию о перекрытии и заблаговременно выбирать объездные пути.

