Суд удовлетворил иск РФС о взыскании 42 млн руб. с ФК «Томь»

12 сентября 2025 / Томский Обзор / Фото: Мария Аникина, из архива издания

Арбитражный суд Москвы удовлетворил заявление Российского футбольного союза (РФС) о взыскании с футбольного клуба «Томь» 41,9 млн рублей, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на данные картотеки арбитражных дел.

«Иск удовлетворить полностью», — говорится в картотеке без уточнения деталей.

Как сообщалось, заявление было подано 22 июля. Подробности дела не раскрывались. Вместе с тем, этот иск стал первым в истории РФС, когда он обращался с заявлением в суд о взыскании средств с какого-либо футбольного клуба.

«Томь» последний раз выступала на профессиональном уровне в сезоне 2021/2022, когда заняла 14 место в ФНЛ. После этого сезона из-за финансовых проблем клуб потерял профессиональный статус и был исключен из РФС. Из-за долгов имущество футбольного клуба было арестовано, в том числе стадион «Труд» (центральный стадион клуба). Позднее «Труд», здание клуба, а также стадион молодежного состава «Темп» были переданы в собственность Томска. Юрлицо клуба — ООО «ФК «Томь» банкротом признано не было.

По информации из банка данных исполнительных производств ФССП России, в настоящее время в отношении ООО «ФК «Томь» возбуждено 22 исполнительных производства на общую сумму 24 млн рублей. Крупнейшим является производство из-за долга «Томи» перед ФНС на сумму 10,6 млн рублей.

