Пять банков оштрафовали за спам-звонки в Томской области

11 сентября 2025 / Томский Обзор / Фото: Серафима Кузина, из архива издания

Больше всего томичи жалуются в Управление Федеральной антимонопольной службы по Томской области на спам-рекламу. Нарушителями закона являются в том числе и банки: в этом году в Томской области привлекли к ответственности пять кредитных организаций. Об этом на прошедшей сегодня, 11 сентября, в РИА Томск пресс-конференции сообщила заместитель начальника управления Ильмира Саубанова.

— В 2025-м мы уже устанавливали нарушения в действиях «ВТБ», «Совкомбанка», привлекли к ответственности «Уралсиб», «Альфа банк», «Сбербанк», — отметила Ильмира Саубанова, уточнив, что самый большой штраф составил 1,8 млн рублей.

По её словам, резкого спада количества жалоб на спам-рекламу не наблюдается, однако кредитные организации учитывают ужесточение санкций — летом выросли суммы штрафов за соответствующие нарушения — и «становятся более аккуратными при обзвонах».

— Бывают жалобы на звонки от предпринимателей, которые, может быть, где-то получают базу телефонных номеров и осуществляют обзвон, — отметила Ильмира Саубанова. — У нас была история, когда мы оштрафовали двух предпринимателей на 150 тыс. рублей за звонки жителю Томска. Учитывая, что систематические нарушения этим предпринимателем совершаются по всей России, сумма штрафа была увеличена.

Всего с начала года в Томской области за спам-звонки наложено штрафов на почти 5,6 млн рублей.

— Мы стараемся освещать в своих соцсетях, что есть такая мера, как борьба со спам-рекламой. Операторы связи на своих сайтах предусмотрели форму подачи жалоб на спам-рекламу, как меру защиты от нежелательной рекламы, — отметила Ильмира Саубанова.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».